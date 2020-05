La série originale DECA-DENCE arrive cet été !

Partager

Une nouvelle création originale arrive cet été en exclusivité sur Wakanim… Venez découvrir le monde à bord d’une forteresse mouvante géante dans la série DECA-DENCE !



KV officiel de la série

Annoncée par l’éditeur japonais KADOKAWA l’an dernier, la nouvelle production du studio NuT (Saga of Tanya the Evil) sera diffusée durant l’été 2020. Fruit de la collaboration entre le réalisateur Yuzuru Tachikawa et le scénariste Hiroshi Seko, duo de choc ayant déjà travaillé ensemble sur les deux premières saisons de la célèbre série Mob Psycho 100, cet anime original du nom de DECA-DENCE s’annonce déjà comme un nouveau hit !

Dans un monde où toute l’humanité vit à bord d’une forteresse mouvante géante, la série suit le combat acharné des humains contre de perfides monstres…

On retrouve donc à la réalisation Yuzuru Tachikawa, réputé pour sa création originale Death Parade, le 22ème film Détective Conan : L’exécutant de Zéro ou encore le court-métrage animé Death Billards. Hiroshi Seko est lui responsable du scénario, rôle pour lequel il a déjà démontré d’immenses qualités avec les séries Vinland Saga, Ajin et Banana Fish. Les chara-design sont adaptés par Shinichi Kurita (Death Parade, Brotherhood: Final Fantasy XV, Death Billiards) d’après une conception originale de pomodorosa (Listeners). Quant à la musique, elle est composée par Masahiro Tokuda (Last Hope).

Le teaser officiel de la série :

Sur le site officiel de DECA-DENCE, on peut trouver ce commentaire (traduit directement du japonais) du réalisateur Tachikawa sur l’anime :

"Cela faisait longtemps que je n'avais pas travaillé sur une série TV originale ! Je pense maintenant être cadre dans le milieu des réalisateurs, pourtant c'est un challenge de travailler dessus car je n'ai pas d'expérience dans ce genre. Même maintenant, j'ai devant moi plein de montages que je ne sais pas trop comment gérer… haha ! Il y a plein de choses à voir dans DECA-DENCE ; d'énormes forteresses mouvantes, des combats contre des monstres, des drames, etc... ! Mais comme il s'agit d'une série originale, il y a beaucoup de choses dont je ne peux pas parler... Je vous recommande vivement le visionnage de la série jusqu'au bout ! Je compte sur vous !"

C’est donc une équipe technique d’exception qui se réunit pour nous offrir cette trépidante aventure… Préparez-vous, DECA-DENCE va vous secouer !

Par Victoria Langeard

© PROJET DECA-DENCE