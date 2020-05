Une adorable Nendoroid de Zen’itsu !

Partager

À tous les fans de Demon Slayer : une nouvelle figurine Nendoroid à l’effigie de Zen’itsu Agatsuma vient de sortir, et elle est tout simplement géniale !

Le pourfendeur de démon au kimono jaune, fidèle compagnon de Tanjirô depuis le début de son aventure, est un des principaux protagonistes de l'excellente série Demon Slayer. Et on l’adoreeee ! Zen’itsu est un personnage fantasque et drôle malgré lui ; à la fois pleurnichard, peureux, loyal et carrément balèze quand il décide de laisser sa puissance éclater, il a encore bien du potentiel à nous dévoiler dans les prochaines saisons...

Et désormais, une nouvelle figurine Nendoroid lui rend hommage. Haute de 10 centimètres, elle est fabriquée par la Good Smile Company et en vente sur le site d’ANIPLEX +, l’entreprise japonaise de production et de diffusion de la série.

Quatre expressions faciales différentes sont disponibles pour un résultat très amusant : c’est vous qui choisissez quel Zen’itsu vous préférez !

Un Zen’itsu « normal » (c’est-à-dire légèrement effrayé)

Un Zen’itsu mort de trouille (donc un autre Zen’itsu « normal »

Un Zen’itsu gêné (Nezuko est passée par là, c’est évident)

Un Zen’itsu en pleine concentration (et ça va faire mal)

Des pièces optionnelles peuvent également être achetées en complément, telles que le sabre de Zen’itsu ou des éléments à ajouter au support de la figurine ; un éclair blanc pour symboliser son incroyable vitesse, et un éclair jaune pour symboliser le souffle de la foudre (kaminari no kokyu), son art de prédilection.

Alors, que pensez-vous de cette jolie figurine Nendoroid ? Nous, on va sûrement craquer… Espérons que Zen’itsu ne se laissera pas submerger par ses émotions en la voyant !

Cliquez ici pour réserver un exemplaire sur le site ANIPLEX +

Par Victoria Langeard

©Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable