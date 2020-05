Kaguya-sama: Love Is War, bien plus qu’une simple comédie romantique !

Partager



Écrit par Kathleen Townsend de Funimation

Traduit de l’anglais par Victoria Langeard de Wakanim

Parmi nos séries préférées de l’année 2019 et les suites que nous attentions le plus cette année se trouve Kaguya-sama: Love Is War, une comédie romantique génialissime qui a beaucoup à offrir. À tous les spectateurs qui n’ont pas souhaité regarder en pensant qu’il s’agissait encore d’une énième histoire sentimentale à l'eau de rose, on préfère vous le dire : il n’est pas trop tard pour changer d’avis... car Kaguya-sama: Love Is War c’est tellement plus que ça !

L'histoire





D’un point de vue externe, Kaguya-sama: Love Is War s’apparente à une série slice of life traditionnelle, à une classique romance de lycéens. On y trouve un président du Bureau des Étudiants, Miyuki Shirogane, et sa vice-présidente, Kaguya Shinomiya, qui s’avèrent être souvent en désaccord. Ils sont tous deux bons élèves (et même les deux meilleurs de l’académie) et excellent dans presque tout ce qu’ils entreprennent. Kaguya vient d’une famille très riche. Oh, et surtout, ils ont des sentiments l’un pour l’autre.

Mais contre toute attente, la situation est très claire pour nos deux protagonistes : ils sont conscients de ces sentiments et ne cherchent pas à se laisser désirer. Dès le premier épisode, chacun d'eux est déjà persuadé que l'autre est fou amoureux.

Mais ils sont si compétitifs et fiers qu’il est hors de question pour l’un comme pour l’autre d’admettre ses sentiments. Ils veulent tous deux « gagner », c’est pourquoi ils font tous pour faire « perdre » l’autre. C’est ainsi que naît la guerre la plus romantique de l’histoire des anime.

S'ensuit alors une bataille désespérée d'esprit, d'intrigue et d'ingéniosité pour amener l'autre à confesser son amour, et donc une comédie hilarante pleine d’intelligence et de super références !

Le suspens





Kaguya-sama: Love Is War se situe à l'intersection parfaite entre comédie, romance, suspens, shônen et anime de combats. Finalement, c’est une série touche-à-tout, maître dans chacun de ces genres. On aurait aussi pu l’appeler Fist of the His & Hers Death Note.

En plus d’être convaincus des sentiments de l’autre, les deux protagonistes sont confiants en ce qui concerne leurs propres capacités à gagner cette bataille ; le côté « romance » est donc chamboulé dès le début. Ce n’est pas un simple jeu de taquineries ou d’angoisses d’adolescents, mais plutôt une partie d’échecs avec des pions humains jouée par deux champions du monde.

Les stratagèmes de Kaguya et Miyuki sont presque entièrement dictés par leur orgueil, ce qui se retourne souvent contre eux au fur et à mesure que la série progresse. Tandis que tous deux sont incapables de ravaler leur fierté, on les voit tomber complètement amoureux l’un de l’autre, ce qui va à l’encontre de leurs caractères respectifs.

C’est donc une guerre avec des enjeux élevés où leur intellect est mis à rude épreuve et où la défaite entraînera un sacrifice total de son honneur et amour-propre.

La méthode d’attaque de Kaguya consiste à mettre constamment en place des machinations et complots a priori brillants, et elle n’hésite pas à utiliser l’argent et le personnel de sa famille pour parvenir à ses fins. À contrario, Miyuki est incroyablement vif d’esprit et s’en sert pour contrer Kaguya.

Ils ont donc des schémas d’attaque différents, et essaient sans cesse de déduire les méthodes de l'autre pour prendre une longueur d'avance. Cela nous donne un aperçu assez amusant du cheminement de leurs pensées, tout en jetant un voile de suspens et d'intrigue à travers chacune de leurs tentatives pour faire perdre l'adversaire.

Les questions innocentes et les évènements quotidiens sont autant d’occasions pour nos deux étudiants de se triturer le cerveau. Les jeux de sociétés deviennent de véritables champs de bataille (un peu comme Death Parade, mais sans aller dans l’au-delà). Leurs pensées internes ainsi que leurs subterfuges ont l'intensité et la gravité de n'importe quelle scène d'un épisode de Death Note. Chaque action, même mineure, a une conséquence, et il est tout simplement impossible de ne pas regarder le dénouement.

L'aspect « shônen »





Bien que pleine de suspens, la série Kaguya-sama: Love Is War a beaucoup d’autres influences en termes de genres, et notamment celle des shônen.

Par exemple, le narrateur de la série fournit constamment des informations sur les différentes situations et sur les personnages ; relatant chaque stratagème de Kaguya et Miyuki un par un. Il nous informe aussi, sans ambiguïté, lorsque l’un de nos chers protagonistes ment impunément.

Beaucoup de shônen, comme Yu Yu Hakusho ou Dragon Ball Z, ont des narrateurs qui fonctionnent de manière similaire. Ces narrateurs développent souvent des personnalités distinctes. Ainsi, ils deviennent presque des personnages à part entière, avec des fans qui attendent leur prochain monologue.

Mais ce n'est pas seulement la narration qui relie cette série aux shônen. Pour chaque joute qui commence entre Kaguya et Miyuki, des visuels de bataille sont utilisés pour marquer le top départ : des coups de pistolet, des lignes tendues et effilées qui recouvrent les fonds, et encore bien d’autres signalétiques du même acabit. De même, des pancartes sont utilisées pour nous permettre de savoir quand la joute en question est terminée et nous informer du score.

Et bien sûr, il y a l’objectif à atteindre. La plupart des shônen commence avec un protagoniste ayant un but bien précis.

« Je veux être plus fort. »

« Je veux protéger ma famille. »

« Je veux découvrir un trésor. »

Miyuki et Kaguya, eux, veulent une relation amoureuse sincère l’un avec l’autre. Mais leur façon d’être les empêche de faire le premier pas, devenant ainsi le principal obstacle à franchir…

La guerre !





Chaque jour qui commence apporte un nouveau stratagème pour faire perdre l’autre.

Même si personne n’utilise ses poings, jette de sort ou fait appel à des mecha géants, la guerre est bien réelle, se déroulant petit à petit comme dans les anime centrés autour de combats. Le narrateur présente même de nouveaux arcs pour les personnages !

Kaguya-sama: Love Is War est donc entièrement construit de cette manière : c’est une véritable guerre. Nos deux protagonistes s’affrontent constamment sur ce champ de bataille qu’est le lycée, enrôlant chacun de leurs côtés des alliés, notamment les autres membres du BDE, Chika et Yû, pour les aider dans leurs infâmes complots (et ce avec ou sans leur accord).

Mais cette série est avant tout là pour nous parler d’un amour naissant et de toutes les émotions qui viennent avec. La saison 1 s’apparente à un parcours du combattant du début à la fin, avec un rythme soutenu et une mise en scène géniale. Et la saison 2, qui est actuellement diffusée en simulcast, a très bien commencé en maintenant cette énergie avec brio !

Miyuki et Kaguya finiront-ils par avouer leurs sentiments ? Ou continueront-ils à nous rendre fous en refusant de mettre leur fierté de côté ? Seul le temps nous le dira...

Alors, convaincus ? On l’espère de tout cœur, sinon vous allez vraiment manquer quelque chose...

N'hésitez plus et venez découvrir dès maintenant cette formidable guerre des sentiments !

