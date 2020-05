AnimeTaSemaine : dans l'univers des samouraïs !

Partager

Aujourd’hui, c’est lundi... Et comme tous les lundis, on #AnimeTaSemaine avec 3 séries choisies par nos soins !

Cette semaine, on vous propose de (re)découvrir des aventures épiques à souhait aux côtés de héros qui manient l’épée avec grande classe : d’incroyables intrigues et scènes de combat vous attendent dans Drifters, Demon Slayer et Katsugeki TOUKEN RANBU !

Drifters

Studio : Hoods Entertainment (Maerchen Maedchen, Real Girl, Mysterious Girlfriend X)

L’intrigue en une phrase :

Toyohisa Shimazu, un jeune samurai sanguinaire réputé pour ses prouesses au combat, se retrouve soudainement projeté dans une dimension où l’attend une guerre sans merci, dont il ignore tout, aux côtés de célèbres combattants qui ont marqué l’histoire !

Pourquoi on recommande ?

Parce que Drifters met en avant des personnages extraordinaires tels que l’illustre Oda Nobunaga, d’Arc ou encore Raspoutine dans une bataille hors du commun et pleine de rebondissements. Stratégie militaire, joutes sanglantes et grandes rivalités vous attendent, et ce servi avec une animation tout simplement grandiose !

Si vous souhaitez en apprendre plus sur cette pépite d’animation, on vous recommande d’aller jeter un œil à notre WakaClassics n°2 : Drifters !

Demon Slayer

Studio : ufotable (Katsugeki TOUKEN RANBU, Fate/stay night: Heaven’s Feel, Tales of Zestiria the X)

L’intrigue en une phrase :

Alors qu'il rentre chez lui après une journée de labeur, Tanjirô, un jeune et sympathique vendeur de charbon, retrouve toute sa famille massacrée... à l'exception de sa petite soeur Nezuko, qui se retrouve transformée en un féroce démon.

Pourquoi on recommande ?

Si vous ne l'avez pas encore vue, sachez qu'il existe mille et une raisons de plonger dans la série Demon Slayer : les personnages (Tanjirô, Zen’itsu et Inosuke formant l’un des meilleurs trios de l’année 2019) ; la bande-son ; l’incroyable animation des combats ; les fortes émotions qu'on peut ressentir, notamment grâce ce lien indestructible entre un frère et sa soeur ; les chara-design ; les décors de toute beauté de cet ancien Japon dans lequel se déroule l'histoire… et l’intrigue, tout à fait géniale, qui fait qu’on n’en peut plus d’attendre la suite ! D’ailleurs, elle arrive bientôt… Si vous avez loupé l’info, cliquez ici !

Katsugeki TOUKEN RANBU

Studio : ufotable (Demon Slayer, Fate/Zero, God Eater)

L’intrigue en une phrase :

Alors que le monde des samouraïs est divisé par les clans Tôbaku et Sabaku, le guerrier au Touken, Orikawa Kunihiro, et son compagnon d’armes Izuminokami Kanesada combattent la maléfique Armée de Retrogradation du Temps qui cherche par tous les moyens à changer l’Histoire.

Pourquoi on recommande ?

Parce que l’animation est magnifique, retranscrivant des combats soignés et pleins de férocité, et que les personnages principaux sont développés avec beaucoup d’intelligence. Grâce à un scénario bien ficelé, Katsugeki TOUKEN RANBU permet de découvrir des brèches de l’histoire du Japon que nous connaissons moins, le tout avec des musique sublimes !

Dites-nous ce que vous en pensez en commentaires !

Passez une bonne semaine sur Wakanim !

Par Victoria Langeard