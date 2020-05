Une version miniature de Giyu Tomioka à couper le souffle !

Partager

Une nouvelle figurine de Giyu Tomioka, le puissant pilier de l'Eau de l’univers Demon Slayer, vient de sortir... et on est super fans !

Giyu Tomioka, que l’on identifie généralement grâce à son kimono bicolore et son expression sérieuse, est le premier pourfendeur de démons qui croise le chemin de notre cher Tanjirô.

Réputé parmi ses pairs pour ses prouesses au combat, Tomioka est membre de l’Armée des pourfendeurs de démons dans laquelle il tient le rôle de pilier de l’Eau. Son grand sens de la justice et son air inébranlable le rendent redoutable, et il est pourtant le premier à reconnaître les bonnes intentions de Nezuko… à tel point qu’il est prêt à transgresser les règles en la protégeant face à ses compagnons de l’Armée.

C’est donc un personnage complexe et puissant, et on a hâte de voir comment il va évoluer dans la suite de la série !

Haute de 23 centimètres, la figurine de Tomioka bénéficie d’une belle coloration qui en avant les caractéristiques du personnage : un teint pâle, une expression digne et un accoutrement reconnaissable entre mille. Ses cheveux noirs sont attachés en queue de cheval et sa tenue est bien détaillée. Le pourfendeur est représenté debout sur une pierre entourée d'eau, son épée à la main, prêt à utiliser son souffle pour écraser les féroces démons qui croiseront sa route...

Cette super figurine est éditée par la Corporation MegaHouse et mise en vente sur le site Aniplex +.

Par Victoria Langeard

©Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable