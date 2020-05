WakaClassics n°5 : March comes in like a lion

Partager

Bienvenue sur les #WakaClassics !

Le concept ? Vous présenter un super anime de notre catalogue à découvrir ou revoir.

Cette fois-ci, on est vraiment heureux de vous recommander March comes in like a lion !

KV officiel de la saison 2

L’histoire



Rei Kiriyama a perdu ses parents et son unique petite sœur dans un accident de voiture lorsqu’il était enfant. Désormais, il a 17 ans et vit seul dans le centre-ville de Tokyo. Il est joueur professionnel de shogi (jeu de société traditionnel japonais proche des échecs) et est si doué qu’il compte arrêter les études pour s’y consacrer entièrement.

Mais Rei n’est pas heureux, car accablé par un profond sentiment de solitude. Il a beaucoup de mal à se faire des amis ou à s'enthousiasmer de quoi que ce soit, et son regard semble empli d'un désespoir indéfectible...

Rei Kiriyama

Jusqu’au jour où il fait la rencontre de trois sœurs prénommées Akari, Hinata et Momo Kawamoto, des jeunes filles pleines de vie qui habitent sur la rive en face de chez lui. Sur l’initative d’Akari, l'aînée, elles décident de prendre Rei sous leurs ailes. Elles l’invitent souvent à dîner, lui racontent leurs petites péripéties et l’encouragent pour ses matchs de shogi. Petit à petit, l’adolescent se met à changer. Grâce à ces trois sœurs, Rei reprend doucement goût à la vie…

March comes in like a lion est une histoire pleine de douceur, qui nous conte le quotidien de jeunes gens cherchant à retrouver ce petit quelque chose qu’ils ont perdu… et c’est absolument magnifique.

Un dîner chez les soeurs Kawamoto

L’équipe à l'origine de cette pépite de l'animation



La série March come in like a lion (Sangatsu no lion en japonais) est adaptée du manga éponyme de Chica Umino, une mangaka réputée pour avoir également créé Honey and Clover.

Forte de son succès, la version papier de March comes in like a lion (éditée en France chez Kana) a reçu plusieurs récompenses, et notamment le prix Manga Taishô en 2011 !

Pour cette adaptation, c’est le studio SHAFT qui est en charge de la production de l’animation. Les professionnels ayant participé à l’élaboration de la série sont pour la plupart affiliés au studio, et donc habitués à travailler ensemble.

Le shogi

À la réalisation, on retrouve Akiyuki Shimbou, réalisateur de la saga Monogatari, de Puella Magi Madoka Magica ou encore de Shin Negima!?, trois productions du studio SHAFT. Shimbou est aussi responsable de la composition de la série aux côtés de Fuyashi Tou (saga Monogatari). Le chara-design, original et soigné, est géré par Nobuhiro Sugiyama (ef: a tale of memories). Enfin, la musique est composée par Yukari Hashimoto, qui a aussi conçu les bandes-sons de Kakushigoto, Sarazanmai et Shachibato! President, It's Time for Battle!.

Grâce à leur collaboration (de longue date pour certains), ces spécialistes nous offre une série très réussie, autant sur le plan visuel que scénaristique. Les dessins, propres à l'oeuvre, reflètent une créativité géniale de la part des animateurs, que ce soit dans les traits des personnages ou la représentation de la lune, par exemple. Plusieurs scènes bénéficient aussi de variations de style, notamment lors des tournois de shogi pour montrer le changement de registre, en utilisant des techniques qu'ils n'employaient pas jusqu'alors. Le résultat est tout simplement bluffant et surtout, marque la rétine !

Rei devant la maison des Kawamoto

Ce qu’on a préféré dans la série





1. Une narration pleine de douceur

Le gros point fort de March comes in like a lion est sans aucun doute la douceur avec laquelle nous est contée l’histoire. La série est un slice of life contemplatif retraçant le quotidien de protagonistes (adolescents ou jeunes adultes) qui ont du mal à se trouver une place dans le monde qui les entoure.

Le rythme peut paraître assez lent, mais cela est ainsi fait pour nous laisser le temps d’apprécier les détails et de comprendre l’état d’esprit de Rei plus facilement (et pas de panique : lors des arcs tournoi, axés autour de la pratique du shogi, la cadence s'adapte parfaitement !).

D’un côté, il y a donc cette atmosphère un peu pesante, créée par les révélations successives des évènements passés (et souvent tragiques) de la vie de Rei. De l’autre, il y a cette tranquillité, cette douceur qui apaise les cœurs, autant le nôtre que celui du héros.

Chaque repas partagé compte dans la narration. Chaque geste de la main de la part des sœurs quand elles croisent Rei au supermarché, ou encore chaque intervention, parfois lourde mais toujours pleine d’affection, de Nikaido Harunobo, auto-proclamé meilleur ami et rival éternel au shogi de Rei, comptent aussi. Ce petit monde rythme le quotidien de notre héros, adoucissant sa peine et son sentiment de solitude. C’est beau, plein de fraîcheur, et d’une tendresse folle.

Akari, Hina et Momo

En plus, les décors sont magnifiques, des graphismes des bâtiments aux ondulations paisibles de la rivière qui sépare le quartier de Rei de celui des trois sœurs.

L’animation est originale et nous permet de découvrir une sublime représentation de la vie tokyoïte, tout en ne lésinant pas sur l’usage de traits plus sombres pour retranscrire la gravité de certaines situations.

2. Des thèmes difficiles abordés d’une manière on ne peut plus touchante

La série de Chica Umino met en avant des thèmes qui sont assez difficiles à aborder, et des épreuves qui très dures à surmonter pour des jeunes gens.

Depuis la mort de sa famille, Rei est dépressif. Avant qu’il ne rencontre les Akari, Hina et Momo, il était extrêmement rare qu’un sourire vienne égayer sa mine défaite. C’est comme s’il n’avait jamais réellement fait le deuil de ses proches défunts, refusant d’affronter cette vérité. Le deuil n’est d’ailleurs pas abordé qu’à travers le personnage de Rei, les trois sœurs en ayant aussi fait l’expérience…

La famille et les complications qu’elle peut parfois engendrer sont traitées assez tôt dans l’anime. L'image du père, les fratries recomposées, la façon dont un adulte peut nous briser pour le reste de notre vie, les questions d’héritage, les vérités cachées… tant de choses qu’un enfant ne peut comprendre.

À la mort de ses parents, Rei a été recueilli par un ami de son père. C’est lui qui lui a enseigné le shogi, aux dépends de ses propres enfants qui étaient moins doués que notre héros. Pour Rei, c’est comme s’il avait trouvé une nouvelle famille et qu’elle s’était à nouveau déchirée. Pas facile de grandir et de s’épanouir dans un tel environnement… Ce qui explique pourquoi il s’est renfermé dans l’apprentissage du shogi, quitte à oublier tout ce qui se passait autour de lui.

Rei aux côtés de son père adoptif et ses enfants

Le harcèlement scolaire fait aussi partie de ces maux que la mangaka a voulu dévoiler au grand jour. Le petit Rei a toujours eu du mal à sociabiliser, et donc à se faire des amis : plutôt que de jouer au ballon dans la cour, il préférait s’instruire et apprendre le shogi pour partager des moments avec son père.

Rei garde un souvenir très amer de cette période. « Les mots des autres enfants me donnaient le tournis ». C’est par cette phrase que l’arc sur le harcèlement est lancé, encore une fois avec une beauté dans le choix de la tournure et une justesse sans pareille...

Retour dans le passé

La série dépeint donc des thèmes difficiles d’une façon très réussie, presque poétique, faisant de March comes in like a lion un bijou de sincérité et d’amour en hommage à ces personnes qui croisent parfois notre chemin et grâce à qui on parvient à se relever d’évènements qui nous paraissaient insurmontables. Un chef d'oeuvre.

3. Les personnages et leur chara-design

Pour qu’une série soit réussie, il faut que les personnages, leurs caractéristiques et leur développement narratif soient intéressants. Et avec March comes in like a lion, on est servis.

Nikaido demandant à Rei de rejoindre la partie

En plus des animaux que l’on peut entendre parler lorsqu’ils réclament de la nourriture ou veulent jouer (ajoutant encore un peu plus de douceur ainsi qu’une ambiance légère à certaines scènes), les personnages bénéficient d’une originalité toute particulière dans leur chara-design et leur personnalité. La façon de dessiner leur bouche, par exemple, est propre à la série et remarquable.

Vous avez donc certainement compris quel genre de personnage est Rei. Notre jeune champion de shogi est d’un naturel plutôt triste et affable, qui s’explique par tout ce qu’il a pu traverser étant plus jeune. Mais il va petit à petit changer après sa rencontre avec les sœurs.

Akari

Parlons des sœurs, justement. Akari, Hina et Momo Kawamoto ont chacune une personnalité bien distincte et aide Rei de manière différente.

Akari, tout d’abord, tient son rôle de grande sœur à la perfection. Elle est belle, attentionnée, bonne cuisinière, dévouée et aime s’occuper des petits êtres fragiles qui en ont besoin (d’où la présence de trois chats et de Rei sous son toit). Elle ne manque jamais une occasion de convier le jeune homme à dîner et semble avoir un faible pour les formes rondouillettes... On n'en dit pas plus.

Hina

Hina, la cadette, serait plutôt l’émotive. Pleine d’entrain quand elle a un objectif à atteindre et incapable de retenir ses larmes lorsqu’elle se sent acculée, Hina ne sait pas mentir sur ses sentiments. Elle est spontanée et fait tout pour que Rei se sente à l’aise à leurs côtés.

Quant à Momo, la petite dernière, c’est la plus mignonne de toutes les fillettes. Elle est tout simplement à croquer, et il ne fait aucun doute que son petit sourire ajoute une certaine légèreté à la vie de Rei (et dans la nôtre aussi, d’ailleurs).

Momo et Rei

Et bien sûr, notre jeune héros est aussi entouré de Nikaido, son drôle de rival qui a toujours une bonne raison de pénétrer chez lui sans sa permission, et des autres joueurs de shogi qu’il fréquente depuis maintenant un petit moment.



Remarquer ces amitiés pleines de spontanéité est primordial pour Rei, qui a l'impression de n'avoir connu que la solitude. Malgré tous les traumatismes qu'il a pu connaître, lui aussi mérite de trouver le bonheur. Son mentor de shogi, ses adversaires aussi, les trois sœurs, leur grand-père... tant de relations qui évoluent au fil de la série, laissant entrevoir un adolescent qui parvient de plus en plus à s'ouvrir au monde qui l'entoure. Et qui nous touche en plein cœur.

Akari, Hina et Momo s'occupent de Rei qui a pris froid

Grâce à ces rencontres et cette nouvelle famille qui lui tend les bras, Rei parviendra-t-il à retrouver le sourire ?

Vous avez deux saisons pour le découvrir… et on vous recommande chaudement de foncer, vous allez adorer (petit conseil d’ami : préparez quelques mouchoirs, au cas où) !

Par Victoria Langeard

©Chica Umino,HAKUSENSHA/March comes in like a lion Animation Committee