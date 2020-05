AnimeTaSemaine : des écoles pas comme les autres !

Partager

Aujourd’hui, c’est lundi... Et comme tous les lundis, on #AnimeTaSemaine avec 3 séries choisies par nos soins !

Cette semaine, on vous propose de suivre les aventures de jeunes prodiges étudiant dans des écoles peu ordinaires… cours d’exorcisme, combats aux armes magiques et pouvoirs surnaturels vous attendent dans Blue Exorcist: Kyoto Saga, The irregular at magic high school et Asterisk War !

Blue Exorcist: Kyoto Saga

Studio : A-1 Pictures (Sword Art Online, Kaguya-sama: Love Is War, Erased)

L’intrigue en une phrase :

L’œil gauche de l’impitoyable démon surnommé Roi Impur, une relique de grande importance dissimulée dans l’Académie, a été volé par un truand qui retiendrait en plus un enfant en otage… il n’en faut pas plus pour que les jumeaux exorcistes Yukio et Rin décident de s’en mêler, même si ce dernier a toujours du mal à faire accepter aux autres son lien de parenté avec Satan !

Pourquoi on recommande ?

Parce que Blue Exorcist: Kyoto Saga, suite de la très populaire série Blue Exorcist, nous permet de retrouver Rin et ses compagnons dans une autre intrigue sinistre et pleine de rebondissements. Les personnages sont attachants au possible ; les effets d’animation, notamment sur les pouvoirs des démons et des exorcistes, sont très soignés ; et la musique de Hiroyuki Sawano (L’Attaque des Titans, The Seven Deadly Sins, Aldnoah.Zero) accompagne le tout pour un résultat épatant !

The irregular at magic high school

Studio : Madhouse (Hunter x Hunter (2011), AFTERLOST, BoogiePop and Others)

L’intrigue en une phrase :

La magie étant devenue indispensable au bon fonctionnement de la vie quotidienne, Tatsuya et Miyuki Shiba, un frère et une sœur aux capacités bien inégales, décident de partir étudier dans une école renommée pour devenir des magiciens professionnels.

Pourquoi on recommande ?

Parce que cette série mêle action et humour avec brio, avec une relation entre les deux protagonistes très intéressante à suivre et des tournois d’écoles pleins de rebondissements. En plus, l’anime parvient à traiter de sujets sérieux tout en étant accessible à un public adolescent. On adhère complètement.

Au fait, la saison 2 est pour bientôt ! Si vous avez loupé l’info, cliquez ici.

Asterisk War

Studio : A-1 Pictures (Anohana, GRANBLUE FANTASY The Animation, Blend-S)

L’intrigue en une phrase :

Dans un monde où l’apparition du mana a donné naissance à une nouvelle humanité pourvue de pouvoirs surnaturels, les Académies de magie ont pris l'habitude de s’affronter dans d’impressionnants tournois où les étudiants, tels que le nouveau venu Ayato Amagiri, doivent se battre comme des lions pour défendre les couleurs de leur école...

Pourquoi on recommande ?

Parce qu’on retrouve dans Asterisk War tous les ingrédients d’un bon shônen : un arc tournoi, de super combats, une animation soignée, un héros intrépide, une romance enflammée et un dénouement palpitant !

Dites-nous ce que vous en pensez en commentaires !

Passez une bonne semaine sur Wakanim !

Par Victoria Langeard