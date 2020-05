De grands classiques rejoignent notre catalogue !

Partager

Le catalogue Wakanim se renforce avec l'arrivée prochaine de séries culte ! Nous allons dévoiler et ajouter ces séries au fur et à mesure des jours et semaines qui viennent... Alors revenez régulièrement pour suivre toutes nos annonces !

Ces séries seront réservées aux abonnés VIP ! Pour en savoir plus sur nos offres, cliquez-ici !

Dennoh Coil

Synopsis : Nous sommes en 2026, onze ans après la mise sur le marché des lunettes de réalité augmentée (AR) qui ont révolutionné le quotidien de l’humanité. La jeune Yuko Okonogi vient d’emménager avec sa famille dans la ville de Daikoku, centre technologique du monde mi-virtuel émergent. Dès son arrivée en ville, Yuko décide de rejoindre une « agence de détectives privés » un peu particulière puisqu’elle est dirigée par sa grand-mère et composée exclusivement d’enfants. Munis d’outils virtuels et de leur lunettes AR, les protagonistes commencent à enquêter sur de mystérieuses disparitions d’enfants…

Studio : Madhouse (One Punch Man, The irregular at magic high school, NO GUNS LIFE)

L’équipe de production : Dennoh Coil est une création originale de Mitsuo Iso, un animateur japonais qui passe pour la première fois au poste de réalisateur. Les chara-design sont de Takeshi Honda, qui tenait déjà ce rôle sur le film Millennium Actress, et la musique qui accompagne le tout est composée par Tsuneyoshi Saito (Descendants of Darkness, Fafner, le film Tenchi Forever!).

Pourquoi on recommande : Parce que c’est une série rafraîchissante avec un scénario à la fois drôle, intelligent et palpitant. Les personnages sont super attachants, l’histoire est maitrisée du début à la fin et on entre dans l’ambiance facilement... foncez !

Alors, heureux ? Et ce n'est que le début... On attend vos impressions en commentaires !

Par Victoria Langeard

© Mitsuo Iso / Tokuma Shoten - CyberCoil Production Committee© Mitsuo Iso / Tokuma Shoten - CyberCoil Production Committee