5 anime pour apprendre à avoir l’esprit d’équipe !

Qu’on soit un apprenti exorciste, un joueur de volley, un mage de guilde ou un pompier en devenir, il n’y a rien de plus important que l’entraide. Comme dirait Kakashi Hatake, le formidable sensei de Naruto, « un bon ninja travaille d’abord en groupe ». Dans de nombreuses séries, le collectif est la clé car c’est ce qui permet de se rassembler et de vaincre l’ennemi...

Voici donc 5 super anime qui vous donneront envie de développer votre esprit d’équipe !

1. Les Brigades Immunitaires



Synopsis : Le corps humain contient environ 3 720 milliards de cellules. À quoi servent-elles ? Quelles sont leurs différentes tâches ? Comment gèrent-elles les invasions bactériennes et autres problèmes sanitaires ? Pour répondre à ces questions, l’histoire nous embarque dans les péripéties de deux cellules très occupées : une globule rouge et un globule blanc. Comme les milliards d’autres cellules qui travaillent à leurs côtés, ils se battent chaque jour pour que le corps de leur porteur reste en bonne santé…

Pour faire fonctionner le corps humain correctement, les cellules sont obligées de se coordonner. Les Brigades Immunitaires est donc l’exemple idéal pour commencer ce top !

Chaque épisode de la série nous met face à une situation particulière : une éraflure, une intoxication alimentaire, une hyperthermie ou encore une allergie au pollen advient, et c’est tout le petit monde des cellules qui doit réagir au quart de tour pour trouver la solution adéquate, que ce soit par la réflexion ou le combat. Si l’une d’elle faillit à sa tâche, c’est l’organisme humain tout entier qui peut en pâtir. Il est donc primordial de mettre la main à la pâte si une ou plusieurs cellules ont besoin de soutien, et c’est ce qui fait toute la splendeur de la série. L’ennemi à abattre n’est ni un grand dragon noir ni un robot humanoïde surpuissant mais si c’est un staphylocoque doré, c’est tout aussi effrayant, et seul le travail de groupe peut vaincre ce genre d’adversaire !

Pour plus de détails, vous pouvez aussi lire notre #WakaClassics n°4 : Les Brigades Immunitaires !

2. Haikyû !!





Synopsis : Shôyô Hinata est un joueur de volley-ball de petite taille. Malgré ce handicap, il arrive à rivaliser avec ses adversaires grâce à une incroyable détente. Lors de son premier tournoi au collège, il est humilié par Tobio Kageyama, un joueur prétentieux mais bourré de talent. Une fois au lycée Karasuno, Hinata décide de prendre sa revanche... Mais en intégrant l'équipe, il découvre que son rival va devenir son coéquipier. Le duo le plus détonnant du Japon et leurs nouveaux coéquipiers vont alors tout faire pour rendre sa gloire passée à leur club.

Par définition, une équipe de volley (et de sport en général) ne peut fonctionner que si elle se comporte en équipe. Seulement, c’est encore plus vrai pour celle de Karasuno.

Pour commencer, Hinata trouve enfin une équipe avec laquelle il va pouvoir progresser. Et pour ne pas pénaliser ses coéquipiers, le jeune attaquant fait tout pour s'améliorer rapidement, s'entraînant des heures durant même pendant la nuit. On voit aussi Kageyama évoluer au fil des épisodes. Petit à petit, il comprend qu'avoir l'esprit d'équipe est indispensable, encore plus lorsque l'on occupe le poste de passeur. Il doit être en mesure de reconnaître les moments de faiblesse et, à contrario, les bons jours de ses partenaires pour exploiter au mieux leur potentiel. Mais nos deux protagonistes ont une tâche bien plus importante que leur propre progression : Hinata, Kageyama, le capitaine Daichi et tous leurs autres coéquipiers doivent faire preuve d’une mentalité collective inégalée pour hisser à nouveau les couleurs de leur lycée aux plus grands championnats du pays. Pour cela, chacun essaie d'assumer son rôle du mieux qu'il peut.

En tant qu'attaquant et champion de l'équipe, Asahi donne tout ce qu'il a pour gagner des points dans les moments difficiles. Nishinoya, libero (défenseur), doit connecter tous les joueurs entre eux. Quant à Yamaguchi, le serveur désigné, il arrive à sauver des matchs alors qu'il n'a qu'un second rôle. En plus d'assumer leurs reponsabilités, les joueurs de Karasuno doivent aussi être capable de se remonter le moral en cas de coup dur et s'encourager mutuellement. Et même ceux qui ont des diffulcutés naturelles pour s'entendre avec les autres (oui Tsukki, on parle de toi) finissent par réaliser qu'épauler ses partenaires est indispensable pour les faire progresser et progresser soi-même. En ayant des liens si forts, les joueurs peuvent faire de chaque match une démonstration de force et vaincre les lycées adverses les plus redoutables !

3. The Promised Neverland





Synopsis : Gracefield House est un orphelinat unique en son genre où s’épanouissent trente-huit frères et sœurs sans liens de sang, élevés par une femme qu’ils appellent Maman. Leur quotidien semble être des plus paisibles, jusqu’au jour où Emma, Norman et Ray, les trois jeunes les plus âgés de la maison, prennent brutalement conscience que cette tranquillité cache en réalité de sinistres évènements… et un avenir bien plus qu’incertain pour les enfants.

Dans The Promised Neverland, l’esprit d’équipe est littéralement une question de survie...

Les jeunes de Gracefield House n’ont pas le choix : ils doivent s’entraider pour échapper à Maman et ses associés, et ce même s’ils n’ont pas tous le même âge ou les mêmes capacités. En plus, Emma, l’impétueuse rouquine de l’orphelinat, n’a pas l’intention d’abandonner un seul de ses frères et sœurs adoptifs. Chaque plan, chaque diversion, chaque stratagème est élaboré de manière à prendre tous les enfants en considération. Le mot d’ordre ? Tout faire pour ne laisser personne derrière. Et il va falloir être rusé, car Maman a plus d’un tour dans son sac… C’est donc l’esprit d’équipe poussé à son paroxysme, puisque tous doivent pouvoir compter les uns sur les autres pour s’en sortir vivant et s’en sortir ensemble. Même si la jouer en solo serait plus simple dans certaines situations, la notion de groupe l’emporte. Surtout quand on a grandi ensemble et qu’on se sent tous trahis par la même personne.

4. Fire Force





Synopsis : Un étrange phénomène se répand à Tokyo : dans tous les quartiers, des citoyens sont victimes de combustion spontanée. C’est alors la Fire Force, l’organisation des pompiers de la ville, qui intervient pour éteindre ces brasiers. Elle compte une nouvelle recrue dans ses rangs, le jeune et fougueux Shinra. Au sein de la 8ème brigade, Shinra et ses pieds de feu feront tout pour empêcher la ville d’être réduite en cendres. Mais un secret et un passé ardent pourraient bien venir mettre le feu aux poudres…

Avec Fire Force, l’esprit d’équipe c’est continuer à se soutenir même quand tout le monde semble ligué contre nous.

Alors que Tokyo brûle, la 8ème brigade donne tout ce qu’elle a pour protéger les habitants de la ville. Mais son rôle est avant tout d'enquêter sur les autres brigades de la Fire Force, au cas où elles dissimuleraient des informations sur la combustion humaine. Une brigade au même titre que les autres donc, mais chargée d’enquêter l’intérieur même de l’organisation. Pour les autres équipes de sapeurs pompier de la ville, la 8ème brigade est donc assez mal vue. Heureusement, ses membres n’ont que faire des médisances dont ils peuvent être victimes : ils savent que leur rôle est capital et sont prêts à se soutenir mutuellement envers et contre tout. Leur super leader, Akitaru Obi, est là pour le leur rappeler. Takehisa, Maki, Iris (notre petite bonne sœur adorée), Arthur et Shinra sont donc liés face aux autres brigades, et c’est ce qui fait d’eux l’équipe la plus soudée ! Et ce malgré le secret brûlant de Shinra…

5. Kiznaiver





Synopsis : Katsuhira Akata est lycéen et vient d’apprendre qu’il a été sélectionné pour intégrer Kizuna, un programme qui permet à ceux qui y sont connectés de partager et répartir leurs blessures et douleurs entre eux. Si ce programme a pour but de d’instaurer la paix dans le monde, il est malheureusement encore incomplet. Mais contrairement aux autres participants, Katsuhira possède une personnalité unique et ne ressent pas les émotions de la même façon...

Le programme Kizuna en lui-même est un peu comme une allégorie de l’esprit d’équipe, il n’est donc pas surprenant qu’il close ce top !

Faire preuve d’esprit d’équipe, c’est avant tout se soutenir mutuellement. Or, qu’il y a-t-il de plus concret pour cela que de pouvoir partager ses blessures et douleurs, ainsi que ressentir celles des autres ? Katsuhira et ses compagnons, Hajime Tenga, Chidori Takashiro, Niko Niiyama, Tsuguhito Yuta et Honoka Maki, sont des cobayes appelés « Kiznaivers ». Ils doivent réaliser des missions ensemble et partagent la moindre sensation, ce qui fait presque d’eux une entité commune. Le but du programme est de créer un monde idéal où tout le monde se connaîtrait et se comprendrait parfaitement de manière à éviter les conflits. Comme le concept est poussé à l’extrême, c’est un peu dystopique. Un peu beaucoup. Mais dans la démarche, la série illustre totalement ce qu’est l’esprit d’équipe : s’épauler même dans la douleur et la peine !

Voilà donc 5 anime qui ont chacun à leur manière beaucoup à nous apprendre sur la valeur de l’esprit d’équipe. Evidemment, on vous les recommande tous chaudement !

Et vous, y a-t-il d’autres anime que vous auriez mis dans ce top ? À vos commentaires !

Par Victoria Langeard

©Akane Shimizu/KODANSHA,Aniplex,davidproduction, © 2014 FURUDATE Haruichi / Production I.G, ©KAIU SHIRAI,POSUKA DEMIZU/SHUEISHA,THE PROMISED NEVERLAND COMMITTEE, ©Atsushi Ohkubo, KODANSHA/ “FIRE FORCE” Production Committee, © TRIGGER, Mari Okada / Project KIZNAIVER