AnimeTaSemaine : prêts à transpirer ?

Aujourd’hui, c’est lundi... Et comme tous les lundis, on #AnimeTaSemaine avec 3 séries choisies par nos soins !

Cette semaine, on vous propose d’entrer dans l’univers du sport avec Stars Align, Haikyû !! et number24 ! Sessions d’entraînement acharnées, arcs tournoi et redoutables adversaires vous attendent... rejoignez l’équipe de votre choix !

Stars Align

Studio : 8 bit (Knight’s and magic, Je la vois déjà en haut de l’affiche, Rewrite)

L’intrigue en une phrase :

Alors que le club de tennis de son lycée est sur le point de fermer, Tôma Shinjô demande à Maki Katsuragi, un jeune prometteur, de rejoindre l’équipe afin de participer au championnat d’été… et Maki n’est pas contre, à condition d'être rémunéré.

Pourquoi on recommande ?

Parce que l’histoire est touchante à souhait et les deux protagonistes très attachants. Les thèmes abordés tout au long de la série ne sont pas toujours faciles (les rapports familiaux à l’adolescence, par exemple) mais tout est amené avec beaucoup de justesse. L’animation est sublime, avec des couleurs pastel qui font écho à la douceur du scénario, et la musique colle parfaitement avec l’ambiance générale. Quant au dénouement… Non, on vous laisse découvrir ça par vous-mêmes !

Haikyû !!

Studio : Production I.G (Un drôle de père, Run with the Wind, Kuroko’s Basketball)

L’intrigue en une phrase :

Shôyô Hinata, un jeune volleyeur de 1m62 (oui oui) rêvant de devenir le meilleur des attaquants, doit désormais faire équipe avec Tobio Kageyama, un joueur prétentieux mais bourré de talent.

Pourquoi on recommande ?

Parce que Haikyû !! est juste une pépite de l’animation, et même pour un public peu adepte des anime de sport. L’équipe de volleyball du lycée Karasuno a tout à prouver pour rehausser l’image de son club, et cela donne lieu à des matchs in-croy-ables. Lors des arcs tournoi, l’excitation est totale et les scénaristes peuvent littéralement nous tenir en haleine pendant des heures... L’animation est excellente (et pour certaines scènes, le mot est faible). Tous les personnages sont extra, en particulier le duo Hinata – Kageyama, un des meilleurs qui puissent exister. Et bien sûr, l’histoire est géniale du début à la fin, avec de nombreux moments forts en émotion. Bref, on aime cette série, et on ne vous la recommandera jamais assez !

number24

Studio : PRA (TsukiPro the Animation)

L’intrigue en une phrase :

Dans cette équipe de rugby universitaire, chaque joueur avait une bonne raison d’arrêter le sport… et pourtant, tous ces garçons vont devoir s’unir afin de vaincre leurs anciens coéquipiers du lycée pour la coupe de la ligue du Kansai !

Pourquoi on recommande ?

Parce que cette série met en avant tout un tas de personnages au développement intéressant (surtout Natsusa Yuzuki, le personnage principal !) dans une jolie animation. Des scènes comiques aux matchs intenses, on n’a pas le temps de s’ennuyer… Foncez, le monde du rugby n’attend plus que vous !

Par Victoria Langeard