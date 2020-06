La saison finale de L’Attaque des Titans arrive !

Partager

Ce week-end a été chargé en émotions pour les nombreux fans de L’Attaque des Titans : la sortie du trailer et du visuel officiel de la saison finale, la révélation du nouveau studio d’animation, l'annonce d’un film récap’ des trois premières saisons… Pas de panique, on vous résume tout maintenant !

Visuel officiel de la saison 4

Voilà donc le key visual de cette saison finale. Impressionnant, non ?

Quant au trailer, on a dû le regarder plusieurs fois parce qu’on était trop éberlués au premier visionnage. Il a été dévoilé vendredi dernier par le compte Twitter officiel de la série et il est juste EXTRA !

De nouveaux titans tous plus redoutables les uns que les autres, des bribes de combats d'anthologie, des décors inédits... Le retour d’Eren, Mikasa, Armin, Rivaille et tous les autres membres du bataillon d’exploration s’annonce mythique. Et bien sûr, on aura enfin les réponses à toutes les questions restées en suspens depuis le début de la série !



Trailer officiel de la saison 4

Comme vous l’avez sans doute remarqué, l’animation change quelque peu dans cette saison 4. Alors que les trois premières parties étaient produites par WIT Studio (Vinland Saga, Kabaneri of the Iron Fortress, After the Rain), la saison finale sera réalisée par le studio MAPPA, dont la réputation n’est plus à faire (Terror in Resonance, Listeners, VANISHING LINE, tous dispo sur notre plateforme). Cette nouvelle direction d’animation devrait entraîner certains changements, notamment avec un chara-design plus fidèle au manga de Hajime Isayama.

En plus du studio d’animation, certains membres du staff ont également laissé leur place. On retrouve toujours au script le célèbre Hiroshi Seko (Mob Psycho 100, Vinland Saga, Ajin), mais c'est désormais Yuichiro Hayashi (Garo the Animation, Dorohedoro, Kakegurui) qui occupe le poste de réalisateur. Le chara-design est pris en charge par Tomohiro Kishi (Dorohedoro, My Little Monster, VANISHING LINE) et la direction de l’animation par Daisuke Niinuma (to the abandoned Sacred Beasts). Quant à la musique, elle est toujours composée par Hiroyuki Sawano mais avec cette fois-ci l’assistance de Kohta Yamamoto (Blue Exorcist: Kyoto Saga, Kingdom saison 3, The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments).

Visuel officiel du film « Attack on Titan -Chronicle- »

Le compte Twitter officiel de L’Attaque des Titans a également annoncé la sortie d’un film récapitulatif des trois premières saisons intitulé « Attack on Titan -Chronicle- ». L’équipe de production en charge sera la même que sur la saison finale. Le film devrait normalement sortir en salle le 17 juillet 2020 au Japon et pendant une durée limitée.

Toutes ces annonces ont été officialisées par le compte Twitter de la série. Pour être redirigé(e) vers les sources, suivez les liens :

• Cliquez ici pour être redirigé(e) vers le tweet officiel du visuel de la saison 4

• Cliquez ici pour être redirigé(e) vers le tweet officiel du trailer de la saison 4

• Cliquez ici pour être redirigé(e) vers le site web officiel de la saison 4

• Cliquez ici pour être redirigé(e) vers le tweet officiel du film

• Cliquez ici pour être redirigé(e) vers le site web officiel du film

Vu la manière dont s’est terminée la saison 3, il va sans dire que les fans attendent beaucoup de la dernière partie de L’Attaque des Titans. Que vont faire Eren et ses compagnons maintenant qu’ils savent ce qui les attend hors des murs ? Une chose est sûre, le dénouement s’annonce exaltant...

La saison finale ayant été annoncée pour cet automne, nous attendons plus d'informations. Restez à l’écoute des prochaines infos concernant la fin cette série exceptionnelle, et n'hésitez pas à vous faire un rewatch !

Par Victoria Langeard

©Hajime Isayama,Kodansha/"ATTACK ON TITAN"Production Committee. All Rights Reserved.