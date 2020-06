Top 4 des génies tactique !

Partager

Dans les anime, on retrouve souvent des personnages si intelligents qu’ils sont les seuls à pouvoir renverser une situation… Ces stratèges, pleins de ressources et de combativité, sont tout simplement indispensables. Mais qui sont-ils ? Et comment font-ils pour être si forts ? En voilà quatre qui sortent du lot avec brio !

P-S : Toutes ces séries sont à consommer sans modération !

Armin Arlert (L’Attaque des Titans)



Synopsis de la série : Pour échapper aux titans mangeurs d’homme, qui ont presque anéanti l’Humanité, les humains n’ont d’autre choix que de vivre dans une cité-forteresse protégée par trois murs gigantesques. Des années plus tard, le jeune Eren Jaeger voit sa mère se faire dévorer sous ses yeux. Il n’a plus qu’un désir : entrer dans le corps d’élite de l’armée et les annihiler jusqu’au dernier…

Gentil, timide et fasciné par le monde extérieur, Armin Arlert est l’ami d’enfance d’Eren et sa sœur adoptive Mikasa. Il entre avec eux dans le bataillon d’exploration après la destruction du mur Maria. Dès le début de la phase d’entraînement, on se rend compte qu’Armin est un des plus faibles physiquement. En théorie, il n’aurait pas dû faire long feu face aux titans…

Mais Armin a une qualité bien plus importante que la simple force physique : sa matière grise. Il arrive toujours à échafauder des plans géniaux pour tirer ses compagnons d’affaires, si bien qu’il finit rapidement par participer aux stratégies militaires du bataillon. Sa stratégie face au Titan Féminin, par exemple, est encore dans les mémoires. Alors qu’il avait une piteuse estime de lui au début de la série, n’osant pas se mettre en avant en raison de son manque de force et d’habilité, il parvient à s’en émanciper quand il comprend que son esprit et son intelligence peuvent être un atout de poids pour les militaires… et c’est ce qui rend le développement de son personnage si cool !

Norman (The Promised Neverland)



Synopsis de la série : Gracefield House est un orphelinat unique en son genre où s’épanouissent trente-huit frères et sœurs sans liens de sang élevés par une femme qu’ils appellent Maman. Mais un jour, Emma, Norman et Ray, les trois jeunes les plus âgés de la maison, prennent brutalement conscience que cette tranquillité cache en réalité un avenir bien plus qu’incertain pour les enfants.

Norman est considéré, au même titre qu’Emma et Ray, comme un des enfants les plus précieux de l’orphelinat. Véritable prodige des mathématiques et étudiant modèle qui n’obtient que des scores parfaits, Norman possède une intelligence qui surpasse ses pairs et même les adultes. C’est un stratège et un planificateur de génie, et il est imbattable aux jeux de poursuite.

Lorsque la vraie nature de Maman est révélée, Norman commence immédiatement à réfléchir à un plan : Emma, Ray et lui doivent trouver un moyen de faire sortir 38 enfants de l’orphelinat, et ce sous l’étroite surveillance de celle qu'ils considéraient comme leur mère… Le jeune garçon entre alors en mode stratégie. Il analyse toutes les situations possibles, avec une rationalité hors du commun, et tente de planifier les réactions de ses adversaires à l’avance. Pour parvenir à trouver le plan parfait, il n’hésite pas à mettre tous les enfants à contribution, et trouve même le temps de vérifier si une taupe se cache parmi eux. Un stratège comme on les aime, plein de ressources et de réactivité !

Rain Kashiwagi (Darwin’s Game)



Synopsis de la série : Sudô Kaname est un lycéen qui mène une vie tout à fait ordinaire, jusqu’au jour où une étrange notification l’invite à télécharger une application nommée « Darwin’s Game ». Il se laisse tenter, et se retrouve automatiquement inscrit à une compétition où la vie de chaque participant est en jeu… Parviendra-t-il à survivre face à des joueurs bien plus violents et expérimentés que lui ?

Rain est une joueuse du Darwin's Game surnommée « l’Analyste » en raison de sa capacité à trouver des informations sur le jeu et ses joueurs, qu’elles échange ensuite contre des points (qui peuvent être convertis en argent dans la vie réelle). Très intelligente pour son jeune âge, elle décide rapidement de s’allier avec Kaname : elle sait que s’associer à lui pourrait lui permettre de survivre plus longtemps.

Rain possède donc une personnalité analytique, rationnelle et calculatrice. Elle étudie calmement les différentes situations (quitte à fuir si le danger est trop grand) et perd rarement son sang-froid. Son Sigil (pouvoir particulier donné aux participants du Darwin’s Game lorsqu’ils débutent le jeu) fait écho à tous ces traits de caractère, car il lui permet de prévoir la trajectoire des personnes et des objets quelques secondes avant leurs mouvements. Elle peut aussi l’utiliser sur son propre esprit pour retrouver des informations enfouies dans sa mémoire. Un pouvoir plutôt pratique pour celle qui occupe le rôle d’informatrice et de tacticienne dans la bande de Kaname…

Tatsuya Shiba (The irregular at magic high school)



Synopsis de la série : La magie, qui se transmet grâce à la génétique, est devenue une technologie courante. Tatsuya et Miyuki Shiba sont frère et sœur mais ils sont bien différents : lui semble dépourvu de talent alors qu’elle excelle partout. Un jour, ils décident d’intégrer un établissement de magie renommé… mais leur quotidien va rapidement prendre des allures chaotiques.

À côté de sa sœur Miyuki, pleine de vie et de talent, Tatsuya a l’air assez terne. Suite aux expériences magiques qu’il a subi étant plus jeune, il est devenu incapable de ressentir de fortes émotions comme la peur, l’envie ou la colère. Mais s’il semble avoir de faibles pouvoirs magiques, c’est seulement parce que ses capacités ne correspondent pas aux critères d’évaluation de son école…

En réalité, Tatsuya est extrêmement intelligent et avisé. Son esprit logique ne pouvant être biaisé par ses sentiments, il a développé, à force d’expérience, une sorte de pouvoir analytique distinctif qui lui permet de classer rapidement les personnes hostiles et non hostiles. Alors que les gens « normaux » ont beaucoup de mal à déterminer au premier échange qui est un ami et qui est un ennemi, Tatsuya peut le savoir immédiatement. Et cette capacité est très utile pour quelqu’un comme lui, la plupart de ses activités englobant des aspects militaires et politiques. Même s’il n’excelle pas dans autant de domaines que sa sœur, il sait se servir de ses méninges, et c’est tout aussi important !

On aimerait bien les avoir dans notre équipe en cas de pépins, ces quatre-là ! Et vous, quels sont les personnages dotés d’une grande intelligence que vous préférez ? Dites-nous tout !

Par Victoria Langeard

©Hajime Isayama,Kodansha/"ATTACK ON TITAN"Production Committee. All Rights Reserved., ©KAIU SHIRAI,POSUKA DEMIZU/SHUEISHA,THE PROMISED NEVERLAND COMMITTEE, ⒸFLIPFLOPs (AKITASHOTEN) / DARWIN’S GAME PROJECT, © 2013 Tsutomu Sato/PUBLISHED BY KADOKAWA CORPORATION ASCII MEDIA