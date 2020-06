Fire Force saison 2 : toutes les infos !

Partager

Shinra et ses compagnons de la 8ème brigade de la Fire Force de Tokyo reviennent cet été pour une saison 2 pleine de promesses !

L’adaptation animée du manga Fire Force de Atsushi Ohkubo, produite par le studio David Production (Les Brigades Immunitaires, JoJo’s Bizarre Adventure, Captain Tsubasa (2018)), a conquis de nombreux fans grâce à une 1ère saison engageante et d’impressionnants effets visuels. Et pour notre plus grand plaisir, ces derniers jours ont été riches en révélations sur la saison 2 qui sera diffusée en juillet 2020 !

On commence par le visuel officiel !

Le trailer quant à lui nous replonge avec brio dans l’atmosphère enflammée de la saison 1 avec les premières images d’une guerre qui s’annonce rude face au Grand Prédicateur ! Shinra et ses compagnons vont devoir faire preuve d’une détermination sans faille pour protéger les détenteurs de l’Adora Burst…

Le voile a également été levé sur les interprètes des thèmes de cette nouvelle saison. L’opening sera interprété par Aimer, qui a déjà démontré son talent sur des thèmes de Bleach ou Vinland Saga, et intitulé « SPARK-AGAIN ». L’ending sera lui interprété par Cidergirl, un groupe de trois chanteuses à qui l’on doit l’ending de la 2ème saison de 7 Seeds. Après le succès des titres « Inferno » et « MAYDAY », les opening et ending de la saison 1 de Fire Force, il fait aucun doute que ces artistes ont été choisi pour leur comptabilité avec l’univers musical unique de la série !

Et attendez… ce n’est pas encore fini. Hier, deux nouveaux sapeurs-pompiers de la Fire Force de Tokyo ont été révélés !

Le premier, Pan (à gauche sur l'image) est le capitaine de la 4ème brigade et un instructeur de l’Académie de formation de la Fire Force. Il porte toujours sur lui un sifflet dont il se sert à outrance et était l’instructeur de Shinra et Arthur durant leur formation ! C’est Daisuke Ono (Erwin Smith dans L’Attaque des Titans) qui lui prêtera sa voix.

Le deuxième, Ogun Montgomery (à droite sur l'image), est un membre de la 3ème génération appartenant également à la 4ème brigade de la Fire Force. À l’Académie de formation, il était à la tête d’un trio de trois compères… et ce trio était composé de Shinra, Arthur et lui-même ! Amical et plein de charisme, Ogun est un personnage qui s’annonce déjà attachant. Il sera interprété par Makoto Furukawa (Miyuki Shirogane dans Kaguya-sama: Love Is War).

Enfin, l'équipe de production évolue. Tatsuma Minamikawa prend le poste de réalisateur pour la seconde fois de sa carrière après Born to be on air!, un de nos titres de ce printemps à découvrir absolument (lire notre article Coup de coeur pour le nouveau seinen Born to be on air! pour plus de détails). Il remplace ainsi Yuki Yase, à la réalisation sur la saison 1, mais aussi Yamato Haishima à la composition de la série. Yoshito Takamine est toujours en charge de la direction artistique, avec cette fois-ci Kazunori Miyazato (Cautious Hero: The Hero Is Overpowered but Overly Cautious) à ses côtés. La direction de l'animation est elle menée par Yoshio Kosakai et Yumenosuke Tokuda (Infinite Dendrogram, Naruto Shippuden), ce dernier remplaçant Hideyuki Morioka qui reste chara-designer.

On est tout feu tout flamme à l’idée de retrouver les membres de la 8ème brigade de la Fire Force ! N’oubliez pas d’ajouter la série à votre watchlist !

Par Victoria Langeard

