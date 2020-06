AnimeTaSemaine : partie en cours de chargement…

Partager

Aujourd’hui, c’est lundi... Et comme tous les lundis, on #AnimeTaSemaine avec 3 séries choisies par nos soins !

Cette semaine, on vous propose de suivre des aventures insolites puisqu’elles sont purement virtuelles… et pourtant, cela ne rend pas le danger moins important ! Les héros de BOFURI, Sword Art Online et Demon Lord, Retry! sont des fans de jeux vidéo et vous embarquent avec eux dans des mondes périlleux aux décors incroyables...

BOFURI: Je suis pas venue ici pour souffrir alors j’ai tout mis en défense.

Studio : Silver Link. (Wise Man’s Grandchild, Mitsuboshi Colors, Chaos Dragon)

L’intrigue en une phrase :

Maple commence à jouer au nouveau VRMMO « NewWorld Online » sur les conseils de son amie Sally mais elle est si terrifiée à l'idée d'avoir mal en prenant des dégâts qu’elle décide de mettre tous ses points de compétence en défense et de faire du bouclier son arme de prédilection !

Pourquoi on recommande ?

Parce que l’animation est sublime avec des décors tous plus beaux et colorés les uns que les autres, que le concept de l’héroïne toute mignonne/tank est réussi et que c’est un anime parfait pour décompresser. La douceur et la légèreté de l’histoire alliées au dynamisme des combats créent un tout très concluant !

Pour plus de détails, rendez-vous sur notre article 5 raisons de regarder BOFURI !

Sword Art Online

Studio : A-1 Pictures (Kaguya-sama: Love Is War, Anohana, GRANBLUE FANTASY: The Animation)

L’intrigue en une phrase :

Kirito adore les MMORPG et fait partie des 10 000 privilégiés ayant réussi à se procurer le nouveau jeu « Sword Art Online » qui fonctionne avec un système de réalité virtuelle directe… mais une fois connectés, les joueurs apprennent qu’ils ne peuvent plus sortir du jeu à moins de le finir, et que perdre tous leurs points de vie en essayant d’y parvenir entraînera aussi leur mort dans la réalité.

Pourquoi on recommande ?

Parce que Sword Art Online est un grand classique de l’animation avec un concept absolument génial ! L’enjeu est bien présent avec une ambiance de survival très convaincante, les personnages sont intéressants à suivre et les combats, portés par l’animation du super studio A-1 Pictures, sont impressionnants d’effets visuels !

Demon Lord, Retry!

Studio : EKACHI EPILKA (Crossing Time)

L’intrigue en une phrase :

Ôno Akira, un jeune salarié lambda, se retrouve subitement transporté dans le jeu où il était connecté sous l’avatar du « Seigneur Démon » et se rend vite compte que son statut de seigneur démoniaque et sa force écrasante vont lui attirer de gros ennuis.

Pourquoi on recommande ?

Parce que cet isekai axé comédie nous fait rire grâce à ses personnages loufoques et leurs relations bien exploitées (surtout entre le Seigneur Démon et ses serviteurs) et nous enflamme grâce un héros badass à souhait !

Dites-nous ce que vous en pensez en commentaires !

Passez une bonne semaine sur Wakanim !

Par Victoria Langeard