Découvrez nos séries de l'été 2020 !

Partager

Qui dit été dit soleil, peut-être vacances, mais aussi nouveaux anime... Découvrez tous nos titres de juillet !

Attention, cette liste n'est pas encore complète. Restez à l'écoute des prochaines annonces !

Sword Art Online Alicization War of Underworld (cour 2)

Pour sauver l'Underworld, Kirito, Asuna, Alice et tous leurs compagnons vont devoir trouver un moyen de vaincre l'armée du Dark Territory !

À partir du 11 juillet



Fire Force (saison 2)

La 8ème brigade de la Fire Force de Tokyo revient pour une guerre qui s’annonce rude face au Grand Prédicateur ! Shinra et ses compagnons vont devoir faire preuve d’une détermination sans faille pour protéger les détenteurs de l’Adora Burst...

À partir de juillet



DECA-DENCE

Pour se protéger des Gadoll, qui ont failli exterminer l’espèce humaine il y a des années, les survivants se sont réfugiés dans une immense forteresse mouvante. Kaburagi, un réparateur pessimiste, fait équipe avec Natsume, une apprentie intrépide qui rêve de partir au combat… et c’est un duo étonnant qui risque bien de changer le monde.

À partir de juillet



Appare-Ranman!

Pour pouvoir rentrer au Japon, Sorano Appare, un brillant ingénieur asocial, et Isshiki Kosame, un samouraï balèze mais trouillard, font équipe dans une voiture à vapeur lors de la célèbre "American Transcontinental Race" !

À partir du 3 juillet (reprise depuis l'épisode 1)



The Millionaire Detective – Balance: UNLIMITED

L’unité opérationnelle des crimes modernes regroupe tous les officiers ayant causé des problèmes au Dépaartement de la Police. Daisuke Kanbe, un millionnaire résolvant des affaires de manière peu conventionnelle, fait équipe avec Haru Kato, un agent qui ne partage pas du tout ses idées…

À partir de juillet



NO GUNS LIFE (cour 2)

La suite des aventures d'Inui Jûzô, un extend épris de justice avec un revolver à la place de la tête !

À partir de juillet



Bungo and Alchemist -Gears of Judgement-

Dans un monde où des êtres appelés « souillures » teintent les livres d’émotions négatives pour les effacer de la mémoire collective, de grands écrivains de différentes époques se prêtent main forte pour les éradiquer.

À partir de juillet



Diary of our Days at the Breakwater

Hina Tsurugi, une jeune citadine assez réservée, vient d’emménager à la campagne. Un jour, elle fait la connaissance de Yûki, une élève de son nouveau lycée… et se retrouve subitement entraînée dans le club d’initiation à la pêche !

À partir du 7 juillet (reprise depuis l'épisode 1)



Muhyo & Roji's Bureau of Supernatural Investigation (saison 2)

Muhyo, un jeune exécuteur capable de renvoyer les fantômes dans leur monde, et Roji, son secrétaire, sont experts en loi magique et en affaires paranormales. Leur spécialité ? Aider ceux qui sont possédés en exorcisant les mauvais esprits !

À partir de juillet



On vous souhaite de passer un magnifique été sur Wakanim !

©2017 REKI KAWAHARA/KADOKAWA CORPORATION AMW/SAO-A Project, ©Atsushi Ohkubo, KODANSHA/ “FIRE FORCE” Production Committee, ©DECA-DENCE PROJECT, ©2020 KADOKAWA/P.A.WORKS/APPARE Partners, ©Yasutaka Tsutsui,Shinchosha/Tomohiko Ito,Kambe Conglomerate, ©Tasuku Karasuma/Shueisha,NGL PROJECT, ©2016 EXNOA LLC/文豪とアルケミスト製作委員会・テレビ東京, ©Yasuyuki Kosaka (AKITASHOTEN) /Umino High School Breakwater Club, ©Yoshiyuki Nishi/ShueishA, “Muhyo & Roji’s Bureau of Supernatural Investigation 2” Production Committee. All Rights Reserved