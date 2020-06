WakaClassics n°6 : Grimgar

Partager

Bienvenue sur les #WakaClassics !

Le concept ? Vous présenter un super anime de notre catalogue à découvrir ou revoir.

Cette fois-ci, c’est la série Grimgar que nous vous recommandons !

L’histoire



Un jour, Haruhiro ouvre les yeux dans un endroit qui lui est complètement inconnu et sans aucun souvenir de sa vie antérieure. À ses côtés, d’autres adolescents qu’il ne connaît pas sont dans la même situation…

Tous sont accueillis par Britney, un personnage à l’allure loufoque qui leur explique brièvement le fonctionnement du monde dans lequel ils ont atterris. Semblable à un jeu vidéo, ce monde fantaisiste est appelé « Grimgar ». La lune y est rouge et il est peuplé de nombreuses espèces ennemies des humains.

Haruhiro

Britney incite les nouveaux arrivants à rejoindre « L’Armée des Volontaires » pour devenir apprentis soldats et ainsi aider l'humanité à repousser les monstres. N’ayant pas d’autre choix que d’accepter, le groupe se sépare pour former des guildes. Haruhiro se retrouve alors avec Manato, Ranta, Yume, Moguzô et Shihoru. Ensemble, ils vont devoir tout faire pour survivre dans cet environnement hostile et apprendre des compétences spéciales pour diversifier leurs forces. Voleur, guerrier, chasseur, prêtre… tant d’aptitudes qui pourraient bien leur sauver la vie. Car à Grimgar, même un simple gobelin peut s’avérer extrêmement difficile à vaincre…

L’équipe de production



La série Grimgar est basée sur le light novel original d’Ao Jumonji, un auteur japonais également réputé pour être le scénariste de la création originale Fairy Gone. Le studio en charge de la production de l’animation n’est autre que le studio A-1 Pictures (Sword Art Online, Kaguya-sama: Love Is War et Anohana).

Manato

On retrouve à la réalisation, au scénario et à la composition de la série Ryosuke Nakamura, qui a notamment travaillé sur le film Psychic School Wars. Les chara-design sont eux pris en charge par Mieko Hosoi (Fate/Grand Order The Movie Divine Realm of the Round Table: Camelot) et la musique qui accompagne le tout est composée par R.O.N, connu pour être à l’origine de la bande-son de Kuroko’s Basketball.

Quant aux superbes décors dans lesquels évoluent les personnages de la série, ils sont le fruit du travail de Anihouse Sun et de l’Atelier BWCA, dont les membres ont aussi fait les décors de Black Lagoon, Hunter x Hunter (2011) ou encore Mob Psycho 100 !

Ce qu’on a préféré dans la série





Le « réalisme » du quotidien à Grimgar

Par rapport aux mondes fantaisistes que l’on a l’habitude de voir, Grimgar détonne par son réalisme. Lorsqu’ils commencent leur nouvelle vie, Haruhiro et ses compagnons n’ont aucune ressource, et aucun d’entre eux n’a d’aptitude physique incroyable. Ils doivent vite trouver un moyen de s’abriter sur le long terme s’ils ne veulent pas dormir dehors ainsi que trouver de l’argent pour pouvoir manger, quitte à connaître quelques périodes de jeûnes pour économiser si nécessaire.

Ils doivent aussi apprendre à se battre, car ils n’ont jamais eu à faire face à des monstres avant leur arrivée à Grimgar (enfin, c’est une supposition, étant donné qu’ils ne se souviennent pas leur vie antérieure). C’est là tout le génie du scénario : ils commencent nuls. Vraiment nuls. Ils ne maîtrisent pas encore leurs armes, sont épuisés au bout de quelques minutes et sont handicapés même lorsqu’une plaie n’est pas profonde. Et surtout, ils n’arrivent pas à vaincre les gobelins, qui sont censés être les monstres les plus faibles. Si on avait été à leur place, on sait que ça se serait probablement passé de la même manière...

De gauche à droite : Yume, Shihoru, Haruhiro, Ranta, Manato et Moguzô

Les risques sont donc bien présents, comme dans la vie réelle, et les apprentis soldats peuvent aussi tomber malades ou même perdre la vie. Même si certains d’entre eux peuvent développer des compétences magiques ou des combinaisons d’attaque, survivre dans un milieu aussi hostile est laborieux. Et le fait d’être un groupe peut avoir de nombreuses qualités, mais également engendrer des difficultés…

La narration prend son temps pour nous compter l’aventure d’Haruhiro, Manato, Ranta, Yume, Moguzô et Shihoru, et c’est aussi la raison pour laquelle on apprécie autant l’œuvre : la cadence suit la logique du scénario et nous laisse le temps d’en apprécier tous les détails !

Haruhiro

Les décors et l’animation

Un des plus gros points forts de la série est sans aucun doute son univers visuel : Grimgar nous fait voyager dans des décors enchanteurs aux couleurs pastel… et on adore !

Les graphismes sont originaux, que ce soit dans la façon d’esquisser les arbres ou les falaises, mais ce sont surtout les plans larges qui impressionnent. Ils sont tout simplement magnifiques, et voici ce que ça peut donner :

Les rivières, le mouvement des feuilles, les nuages… on aurait presque envie d’y être.

L’animation lors des combats est aussi très sympa. Dans cette série, il n’y a pas de grosses explosions ou de combats ultra-rapides à la Rivaille versus titan bestial. Les actions des personnages ou des monstres, par exemple, sont épurées et réalistes, soulignant ainsi le manque d’expérience des combattants. Cela n’enlève rien à l’intensité de ces scènes d’affrontements essentielles à l’histoire, bien au contraire, puisque l'issue est toujours incertaine… La force de l’animation réside dans le fait d’arriver à retranscrire des mouvements « réels » qui donnent toute sa cohérence à l’œuvre !



De gauche à droite : Yume, Ranta et Haruhiro

Côté animation, c’est donc très réussi grâce à un chara-design soigné, de sublimes décors et une coloration très douce. Visuellement, c’est un sans-faute.

Le développement des personnages

Haruhiro et ses cinq nouveaux camarades ont chacun une personnalité bien différente, et ils vont devoir s’y adapter s’ils veulent que leur cohabitation se passe bien. Après tout, ils forment désormais une guilde et passent de ce fait le plus clair de leur temps ensemble.

Ranta est par exemple assez turbulent (ou carrément insolent, au choix) tandis que Shihoru est timide et très sensible. Tout au long de l’histoire, on voit donc les protagonistes évoluer de diverses manières, en particulier lorsque certaines épreuves sont plus difficiles que d’autres. Certains se renferment, d’autres ont besoin d’extérioriser pour ne pas exploser… et il faut pourtant toujours aller de l’avant, car le combat pour survivre continue.

De gauche à droite : Shihoru, Yume, Moguzô, Haruhiro et Ranta

Les relations qu’ils entretiennent entre eux bénéficient aussi d’un développement narratif intéressant. Les romances naissantes, la camaraderie mais aussi les disputes… tout fait partie de ce nouveau quotidien qu’ils n’ont eu d’autres choix que d’accepter. Et plus ils apprennent à se connaître, plus leurs liens se solidifient.

On a donc droit à des moments forts en émotion ainsi qu’à de belles leçons de vie. Les moments plus légers et rafraîchissants sont tout aussi importants, et donnent comme un sentiment de satisfaction car on l’impression de les avoir mérités. En somme, tous les personnages sont géniaux à leur façon et on s’y attache très rapidement !

Ranta, Yume et Shihoru

Grimgar, c’est un anime à la fois doux et prenant, avec une ambiance visuelle incroyable et des personnages très réussis. Il faut absolument y jeter un œil... alors si vous ne connaissiez pas encore, c'est le moment de se lancer !

On attend vos impressions en commentaires !

Par Victoria Langeard

© 2016 Ao Jumonji, OVERLAP/ Grimgar, Ashes and Illusions Project All Rights Reserved.