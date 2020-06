Les plus belles figurines de L'Attaque des Titans !

Partager

Héros charismatiques, ennemis qu'on adore détester qu'ils soient à taille humaine ou titanesque, les personnages de L'Attaque des Titans ne laissent personne indifférent. Un charisme qui méritait bien des figurines à la hauteur !

Voici donc un petite sélection de nos coups de cœur au fil des années !

Eren vs. le Titan Cuirassé

Que dire de cette sculpture magistrale du combat d'Eren sous sa forme de titan contre le Cuirassé ? Tout simplement à couper le souffle.

Les détails de cette pièce sont bluffants : que ce soit les corps des titans (leurs veines, leurs muscles, ou encore la fumée qui sort de leur bouche), les maisons piétinées par la force de leurs attaques ou même l'expression de Mikasa sur le point de lacérer la nuque du titan ennemi, tout est incroyablement précis. C'est un véritable chef d'oeuvre. La sculpture est haute d'environ 62 centimètres et il en existe 850 exemplaires dans le monde, vendu au prix unitaire de 1 410 dollars !

Figurine éditée par Figurama Collectors.

Le Titan Colossal

Le Titan Colossal et sa monstrueuse main prêts à écraser tous les murs qui se trouveront face à eux...

Haute de presque 50 centimètres, cette impresionnante figurine du premier ennemi de l'humanité a été designée et sculptée par Takayuki Takeya. Véritable oeuvre d'art aux proportions épiques, elle bénéficie d'un nombre de détails assez incroyable, notamment pour la chair du titan... quelle finesse ! Seuls 500 exemplaires avec un numéro de série unique avaient été mis en vente à sa sortie, et ils se vendent désormais à plus de 4 000 euros.

Figurine éditée par Good Smile Company.

Rivaille vs. le Titan Féminin

Le Titan Féminin est immense, se bat comme un lion et sait protéger ses parties vitales... mais Rivaille reste Rivaille et son truc, c'est de réduire les titans en miettes.

Cette scène est l'une des plus mémorables de la 1ère saison de la série, et elle a été immortalisée grâce à cette figurine de manière spectaculaire. Les effusions de sang autour du bras du titan lacéré par les lames du caporal, la contraction des muscles de son poignet, le mouvement de rotation de Rivaille... tout est parfaitement exécuté grâce à un grand sens du détail et à une belle coloration. La figurine mesure environ 52 centimètres et n'a été produite qu'en 999 exemplaires vendu à 579 euros l'unité. Une merveille !

Figurine éditée par Oniri Créations.

Eren Jaeger

« J'exterminerai les titans jusqu'au dernier. »

Cette magnifique figurine d'un Eren prêt à déchiqueter des nuques de titans est haute d'environ 35 centimètres (23 centimètres pour le personnage seul). Sa pose puissante et déterminée est basée sur l'illustration du 1er volume Blu-ray et DVD de la série qui n'est pas sans nous rappeler des combats incroyables sur les toits de la cité. Quel regard, et quelle précision dans le design !

Figurine éditée par Good Smile Company.

Mikasa Ackerman

Même à l'échelle 1/8, l'habile Mikasa n'a l'air d'avoir peur de rien.

L'amie d'enfance d'Eren est sculptée dans une pose dynamique, comme sur sur l'illustration du 2ème volume Blu-ray et DVD de la série. Les détails visibles sur son équipement tridimensionnel et sur sa tenue du bataillon d'exploration témoignent d'une excellente qualité, permettant aux fans de profiter de Mikasa sous tous les angles !

Figurine éditée par Good Smile Company.

Rivaille Ackerman

Du sang partout et un regard glacial... pas de doute, c'est bien Rivaille.

Cette figurine de notre caporal-chef préféré du bataillon d'exploration est haute de 17 centimètres et le met en scène en position de combat. Les mains sur ses lames ; les câbles de son équipement et la cape en mouvement ; les traces de sang sur son visage, ses mains et sa tenue... Un beau moyen d'immortaliser une nouvelle démonstration de force de notre cher Rivaille !

Figurine éditée par Kotobukiya.

Alors, quelle est la figurine que vous aimeriez ajouter à votre collection ?

Et si vous avez envie de vous faire un rewatch de la série, c'est le moment... la saison 4 est prévue pour cet automne (lire notre article La saison finale de L'Attaque Des Titans arrive pour plus de détails) !

Par Victoria Langeard

