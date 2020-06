Des nouvelles figurines Demon Slayer à croquer !

Partager

Alors que la suite de la super série Demon Slayer arrive à grand pas (pour rappel, le film « Le Train de l'Infini », suite directe de la 1ère saison, sortira au Japon le 16 octobre prochain), de nouvelles figurines dédiées aux personnages viennent d'être éditées par la marque Sega ! On les découvre ensemble ?

1. Tanjirô et ses onigiri

Plats typiques de la cuisine nippone, les onigiri sont des boules de riz généralement enveloppés d'algues et contenant une farce de viande, de poisson ou de légumes. Les japonais en raffolent car c'est à la fois bon, pratique à transposter et très nourrissant. On comprend mieux pourquoi Tanjirô a l'air si heureux à l'idée de mordre dedans à pleines dents ! Après tout, poursuivre Muzan et ses lunes démoniaques doit ouvrir l'appétit...

2. Tanjirô, Zen'itsu et Inosuke en mode chaton

Des petites oreilles en pointe, une queue qui dépasse, la tête posée sur les pattes avant... déjà qu'on adorait ces trois-là, que dire de leur version « chaton roulé en boule » trop mignonne ? Ces figurines sont tout simplement à croquer ! En plus, elles peuvent se poser à peu près n'importe où... et qui n'aurait pas envie d'un petit pourfendeur de démon aux oreilles de chat pour l'accompagner partout ?

Toutes ces figurines ont été créées par SEGA TOYS et font partie de la collection « Sega Prize ! » : elles peuvent être gagnées dans les machines attrape-jouets (ou machines à pince) de la marque Sega qui sont réparties un peu partout au Japon !

Par Victoria Langeard

©Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable