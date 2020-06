AnimeTaSemaine : plongez au cœur de la bataille !

Partager

Aujourd’hui, c’est lundi... Et comme tous les lundis, on #AnimeTaSemaine avec 3 séries choisies par nos soins !

Cette semaine, on vous propose de découvrir des anime où le conflit était inévitable… combats armés, intrigues politiques et vaillants protagonistes vous attendent dans un #AnimeTaSemaine spécial guerre avec GATE, Record of Grancrest War et Fairy Gone !

GATE

Studio : A-1 Pictures (Kaguya-sama : Love Is War, Sword Art Online, GRANBLUE FANTASY: The Animation)

L’intrigue en une phrase :

Lorsqu’une porte géante apparaît en plein milieu de Tokyo et que des hordes de soldats, monstres et dragons en déferlent, la contre-attaque ne se fait pas attendre : les troupes nipponnes passent à leur tour de l'autre côté de la porte pour y découvrir un pays de magie, d'elfes et de trolls.

Pourquoi on recommande ?

Parce qu’en suivant les aventures de Yoji Itami, le personnage principal, on entre dans un monde qui mélange réalité et fantaisie en jouant sur les règles de l’isekai avec brio, le tout avec une animation de grande qualité et un ton adulte très appréciable !

Record of Grancrest War

Studio : A-1 Pictures (ERASED, Anohana, Date A Live)

L’intrigue en une phrase :

Tandis que les souverains détenant les Saints sceaux (« Crest ») se livraient bataille les uns contre les autres pour le pourvoir, une magicienne solitaire du nom de Siluca et un chevalier vagabond du nom de Théo décidèrent de sceller un pacte pour bouleverser l’ordre en place !

Pourquoi on recommande ?

Parce que les chroniques des guerre fantaisistes de Grancrest nous tiennent en haleine jusqu’au bout grâce à un scénario très bien ficelé. Des stratagèmes militaires à foison, des combats super bien animés, des personnages variés et intéressants à suivre… Si vous êtes fan de fantasy, vous allez probablement vous régaler devant Record of Grancrest War !

Fairy Gone

Studio : P.A. Works (Appare-Ranman!, Charlotte, Shirobako)

L’intrigue en une phrase :

L’histoire se déroule dans un monde où les fées, dotées d’une force mystérieuse qu’elles acquièrent en possédant les animaux, étaient utilisées comme des armes par des individus appelés « soldats féériques » lors de guerres sanguinolentes… mais voilà que neuf ans après la fin des conflits, les crimes liés aux fées se multiplient et certains des anciens combattants n’ont pas l’intention de laisser faire.

Pourquoi on recommande ?

Parce que la série Fairy Gone dépeint une guerre pour la justice très prenante, nous faisant entrer dans le monde incroyable des fées avec une intrigue aux nombreux rebondissements. En plus, la musique est top !

Dites-nous ce que vous en pensez en commentaires !

Passez une bonne semaine sur Wakanim !

Par Victoria Langeard