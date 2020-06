À la découverte du studio SHAFT !

Partager

Les plus grands studios d'animation se reconnaissent à leur patte unique, à des séries qui marquent les esprits. À ce petit jeu, peu sont aussi forts que SHAFT, un studio très proche de Wakanim puisque nous avons eu l'honneur de diffuser nombre de leurs séries. Découvrez l'histoire et les titres emblématiques de ce studio décidément à part !

Article écrit par Tom Speelman de Funimation

Traduit de l'anglais par Victoria Langeard de Wakanim

Les studios d’animation japonaise vivent à travers leur héritage, et SHAFT en a un long et prolifique. Fondé en 1975 par Hiroshi Wakao à Suginami (Tokyo), le studio s'est d'abord fait connaître, en dehors du travail d'assistant, en collaborant avec de grands studios comme Gainax dans les années 2000 sur des séries comme Mahoromatic et He Is My Master.

Mais c’est en 2004 que la renommée du studio a grimpé en flèche, lorsque Wakao a pris sa retraite et que son successeur, Mitsutoshi Kubota, a embauché Akiyuki Shinbo pour réaliser la série MoonPhase (dont nous parlerons un peu plus tard dans l’article). Depuis, Kubota est toujours à la tête de SHAFT et a conservé la même équipe de collaborateurs à travers toute une variété de projets. Les anime du studio sont surtout réputés pour leurs visuels accrocheurs, et la façon dont les animateurs inclinent la tête des personnages (technique surnommée « Shaft Head Tilt ») est même devenue culte !

Sayaka de Madoka Magica et le Shaft Head Tilt

Voici quelques séries notoires du studio SHAFT réalisées par Shinbo. On espère que ça vous aidera à trouver le prochain anime que vous regarderez !

MoonPhase (2004)

Également connue sous le nom de Tsukuyomi: Moon Phase au Japon, cette romance surnaturelle et maladroite est considérée comme « le patient zéro » de SHAFT : grâce à elle, beaucoup de monde a pu réaliser le potentiel du studio. Dans cette série, on peut d’ailleurs observer les premiers essais de Shinbo et ses collaborateurs sur certaines techniques d’animation, et c’est assez fascinant de savoir que plusieurs d’entre elles sont devenues leur signature.

MoonPhase est basé sur un manga de Keitaro Arima et suit les péripéties de Kouhei Morioka (interprété par Hiroshi Kamiya), un photographe indépendant ténébreux qui, même s’il ne peut pas voir les fantômes ou quoi que ce soit de surnaturel, est naturellement doué pour les capturer en photo.

Un jour, il accompagne son cousin Seiji Mido (interprété par Takahiro Sakurai), exorciste de formation et écrivain occulte, et son amie d'enfance Hiromi Anzai (interprétée par Michiko Neya) dans un château en ruine supposément hanté en Allemagne…

Kouhei, envoyé là pour explorer et photographier, découvre que le château est réellement hanté lorsqu'il rencontre Hazuki (interprétée par Chiwa Saito), une jeune vampire piégée dans la demeure. Hazuki possédant une double-personnalité, sa version alternative, la froide Luna, tente de transformer Kouhei en son serviteur passionné.

Cependant, sa morsure n'a aucun effet. Choqué par le triste sort dont Hazuki est victime, Kouhei l'aide à la libérer. En remerciement et comme le veut la tradition des anime, elle décide de suivre les trois amis à Tokyo. Elle s'installe dans la maison que les deux jeunes garçons partagent avec leur grand-père, affirmant que Kouhei est de toute façon son serviteur.

Cela déclenche toute une flopée d'intrigues liées aux vampires, Kouhei découvrant ses propres pouvoirs surnaturels, et mène finalement à un début de romance. Des couleurs saisissantes, des effets spéciaux très bien faits et une atmosphère travaillée font que la série fonctionne, et il n'est pas surprenant qu’elle ait eu un tel succès !

Pani Poni Dash! (2005)

L’anime suivant de SHAFT et Shinbo a été co-réalisé avec Shin Onuma (Ef: A Tale of Memories) et n'aurait pas pu être plus différent de MoonPhase. Basé sur le manga comique Pani Poni de Hekiru Hikawa, les 26 épisodes de la série sont… extrêmement stupides.

Stupides à quel point, nous direz-vous ? L'anime suit Rebecca Miyamoto (interprétée par Chiwa Saito), une enfant prodige mi-américaine mi-japonaise qui a obtenu son diplôme du MIT à un très jeune âge. De retour au Japon pour enseigner les mathématiques, elle rejoint la Peach Moon Academy et prend en charge la classe 1-C.

Elle a un ami lapin sévèrement déprimé du nom de Mesousa (interprété par Vanilla Yamazaki), qui n'aide pas nécessairement de quelque façon que ce soit mais l’accompagne partout. Sa principale occupation est de se blesser de mille façons différentes et toujours de manière hilarante.

Les protagonistes étudiants que nous suivons sont toutes des filles, et elles sont toutes incroyablement maladroites. Il y a aussi Lord Cat (interprété par Hiroshi Kamiya), un être tout-puissant qui semble ne rien savoir faire d'autre que se cacher à l'intérieur des distributeurs automatiques de boissons. Et il ya aussi des extraterrestres, qui observent Rebecca pendant des heures... sans trop savoir pourquoi.

Ce qui est sûr, c’est que si vous aimez les manigances, les espiègleries et le comique de situation, vous allez adorer !

Monogatari (2009 – 2019)

Tout d’abord, il est primordial de savoir que la saga Monogatari contient différentes séries qui sont toutes connectées. La franchise étant basée sur une série de light novels de 28 romans (écrits par Nisio Isin et illustrés par VOFAN), il est clair qu'une seule série n'aurait pas suffi.

Mais aussi imposant que soit le matériel source de Monogatari, il n’était pas garanti que l'anime ait un tel succès. Pourquoi ? Eh bien à cause des deux ingrédients clés de la franchise : de longues discussions philosophiques et autant de fan service que possible, les épisodes étant diffusés en fin de soirée. Et pourtant, sa popularité fut immédiate, et ce dès le début de la série Bakemonogatari. Il n'est pas difficile de savoir pourquoi : cette série ne ressemble vraiment à aucun autre anime.

La série suit le quotidien de Koyomi Araragi (interprété par Hiroshi Kamiya), un lycéen de troisième année qui, peu de temps avant le début de la série, a été transformé en vampire (ces événements étant relatés dans la trilogie de films Kizumonogatari).

Guéri par un ancien prêtre et expert en phénomènes extraordinaires sans-abri du nom de Meme Oshino (interprété par Takahiro Sakurai), Koyomi commence à aider différentes jeunes filles ayant elles aussi des problèmes d’ordre surnaturel. Il commence par une de ses camarades de classe, la belle et tranchante Hitagi Senjyogahara (interprétée par Chiwa Saito) qui a perdu beaucoup de poids suite à une confrontation avec un dieu crabe.

À partir de ce moment-là, tous deux commencent à se fréquenter, et Koyomi se retrouve à combattre des apparitions de toutes sortes…

Pour faire court, c'est une série qui vous apprend à suivre une certaine longueur onde, aussi étrange qu'elle puisse paraître. Et si vous y arrivez, l'aventure faut le coup. Sans doute l'un des anime les plus étrange du 21ème siècle.

Bien que les romans aient été écrits dans une chronologie différente de l’adaptation animée, il est préférable de suivre les différentes séries Monogatari dans l'ordre où elles ont été diffusées. Ce serait donc Bakemonogatari, Nisemonogatari, Nekomonogatari Black, Monogatari Saison 2, Hanamonogatari, Tsukimonogatari, Owarimonogatari et pour finir Kizumonogatari !

Dance in the Vampire Bund (2010)

Basée sur un manga de Nozomu Tamaki, cette série raconte l’histoire d’Akira Kaburagi (interprété par Yuichi Nakamura), un lycéen apathique dont le seul vrai problème semble être de se demander quelle devrait être sa relation avec son ex, Yuki Saegusa (interprétée par Saito). Ah, et il fait face à une amnésie d’envergure : Akira n’a aucun souvenir de sa vie avant l'année dernière.

Mais son quotidien est bouleversé lorsque Wilhelmina Vlad « Mina » Tepes (interprété par Aoi Yuki), un vampire incroyablement vieux et dirigeant tous les vampires du monde entier, entre en scène.

Obsédée par Akira depuis qu’il lui a promis de la protéger lorsqu'il était enfant, Mina est en train de le chercher lorsque tous deux sont attaqués par un vampire ennemi. Akira commence alors à récupérer certains souvenirs, dont la promesse faite à Mina… oh, et il se rappelle aussi qu'il est un loup-garou, que son vrai nom de famille est Regendorf et que sa famille s'est engagée à protéger à jamais la lignée royale des vampires de Mina.

Après avoir libéré ses pouvoirs de loup-garou, il emménage avec Mina pendant qu'elle s'inscrit dans son école (qu'elle possède, au sens littéral, comme ce qui est "vieux de plusieurs siècles"). Leur prochain objectif ? Redéfinir les relations entre l'humanité et les monstres, mais aussi entre eux.

Puella Magi Madoka Magica (2011)

Puella Magi Madoka Magica est l'une des plus grandes franchises de SHAFT. À première vue, c’est une série de magical girls pour les filles tout ce qu’il y a de plus banal, avec des transformations magiques et des personnages mignons. Mais cet anime n'est pas du tout ce qu’il semble être.

La lycéenne Madoka Kaname (interprétée par Aoi Yuki) mène une vie plutôt ordinaire, jusqu’à ce qu’elle se réveille une nuit après avoir rêvé d’une fille aux cheveux noirs combattant un mystérieux monstre. Son monde est bouleversé lorsque cette même fille est transférée dans sa classe.

La situation devient encore plus bizarre lorsque Madoka et l'une de ses meilleures amies, Sayaka (interprétée par Eri Kitamura), tombent sur cette fille dans un centre commercial. Elle est à la poursuite d’une étrange créature du nom de Kyubey (interprétée par Emiri Kato), et elle a très clairement envie de la tuer.

La raison de cette tentative d’assassinat et ce que Kyubey propose par la suite à Madoka et Sayaka déclenche une succession d’événements qui mènera les filles sur le chemin de [VOUS-VERREZ-BIEN]. Vous ne pensiez pas qu’on allait vous spoiler ça, si ?

Près d'une décennie plus tard, la série Puella Magi Madoka Magica est toujours très appréciée. L'animation fluide et bien-pensée de SHAFT, combinée aux scripts sinistres et convaincants du génie Urobuchi, à la direction intelligente d'Akiyuki Shinbo et Yukihiro Miyamoto, ainsi qu’aux super chara-design mignons et distinctifs d'Ume Aoki, s'unissent en parfaite harmonie. Cet anime est à la fois un hommage affectueux aux magical girls et un tournant pour le genre. Lier le tout grâce à des techniques d’animations uniques et époustouflantes est l’œuvre du formidable duo Gekidan Inu Curry.

S'inspirant d'animateurs tchèques et russes comme Jan Švankmajer et Yuri Norstein, le duo a combiné des techniques de découpe et de collages pour créer quelque chose de différent de tout ce que l'animation des années 2000 avait connu auparavant.

Regardez Puella Magi Madoka Magica sur Wakanim dès maintenant !

March comes in like a lion (2016)

Cette adaptation d'un manga de Chica Umino, la créatrice de Honey and Clover, est devenue un classique du genre slice of life un incroyable succès. Centrée sur le thème du passage à l'âge adulte, elle a été ovationnée pour ses personnages bien ombragés, sa musique époustouflante, son animation et son remarquable travail sur les émotions.

La série suit Rei Kiriyama (interprété par Kengo Kawaniishi), un enfant prodige devenu joueur de shogi professionnel à 17 ans qui vit seul, ses parents étant morts depuis longtemps et sa famille d'accueil s’étant séparée. Bien qu'il fréquente le lycée, Rei est complètement isolé et ne quitte son appartement que pour aller à l'école et assister à ses matchs de shogi.

La seule réelle relation de Rei avec quiconque en dehors du shogi (et donc en dehors de son rival / meilleur ami autoproclamé du nom de Harunobu Nikaido (interprété par Nobuhiko Okamoto), est celle qu’il entretient avec les trois sœurs Kawamoto. Elles font tous pour que Rei se sente bien accueilli et entouré, mais elles doivent également faire face à leur propre douleur due la mort récente de leur mère et de leur grand-mère.

La série est un portrait incroyablement bien réalisé des différents traumatismes auxquels on peut faire face en grandissant, de la dépression et de la guérison. L'atmosphère dans laquelle Shinbo et le co-réalisateur Kenjiro Okada nous plonge se combine parfaitement avec la composition luxuriante de Yukari Hashimoto. C'est poignant, et on ne vous recommandera jamais assez d’aller la découvrir si ce n’est pas encore fait.

Regardez March comes in like a lion sur Wakanim dès maintenant !

Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story (2020)

Il existe beaucoup de spin-off de Madoka Magica en mangas, mais celui-ci est le premier à être adapté en anime. Magia Record est en marche, et c’est tout simplement génial d’entrer à nouveau dans cet univers.

L’histoire se déroule dans une des boucles temporelles de Puella Magi Madoka Magica et suit Iroha Tamaki (interprétée par Momo Asakura), une magical girl avec des arbalètes qui, bien qu'elle ne soit pas mécontente d’avoir choisi de combattre les sorcières, commence à se demander pourquoi elle le fait. Elle est hantée par des visions mystérieuses mais surtout, elle ne se souvient pas du souhait qu'elle a fait lorsqu’elle a passé son contrat avec Kyubey.

Son amie et camarade magical girl Kuroe (interprétée par Kana Hanazawa), qui en a assez de se battre, lui parle de la ville de Kamihama où une étrange rumeur circule : les magical girls pourraient être sauvées en se rendant là-bas.

Mais voilà qu’une bataille dans le Labyrinthe d'une sorcière aide Iroha à se souvenir de son souhait. Elle part donc pour Kamihama dans l’espoir de le réaliser, et ce malgré l’avertissement d’une autre magical girl, Yachiyo Nanami (interprétée par Sora Amamiya, Erika Harlacher), qui réside dans la ville en question et l'avertit qu’elle grouille de sorcières.

Le duo Gekidan Inu Curry écrit et réalise (tout apportant quelques éléments de contes d'horreur) en collaboration avec Yukihiro Miyamoto, le directeur original de Madoka Magica. Ce n'est pas seulement un groupe de professionnels de l’animation émérite qui se réunit mais un tout nouveau projet qui va secouer !

Regardez Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story sur Wakanim dès maintenant !

Et vous, quelle est votre série préférée du studio SHAFT ? On attend vos commentaires !

À bientôt !