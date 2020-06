DECA-DENCE : 2ème trailer, nouveaux personnages et plus encore !

Partager

On a un tas de révélations à vous faire sur la nouvelle création originale DECA-DENCE… alors attachez-vous bien pour cet article 100% hype !

Le nouveau key visual !

Produite par le studio NuT (Saga of Tanya the Evil) et réalisée en duo par le réalisateur Yuzuru Tachikawa et le scénariste Hiroshi Seko (qui ont déjà travaillé ensemble sur la célèbre série Mob Psycho 100), la série est très attendue par les fans d’animation… et on connaît désormais sa date de diffusion : le top-départ de DECA-DENCE, c’est le 8 juillet prochain !

En plus de la date de sortie du 1er épisode et du nouveau key visual, le compte Twitter officiel de la série a révélé d'autres éléments très prometteurs... On commence avec le deuxième trailer de l'anime !

On a aussi pu découvrir une incroyable vidéo d’un dessin en direct de pomodorosa, le chara-designer de la série. Voir comment sont conçus les protagonistes de DECA-DENCE est très instructif, alors un grand merci à lui. En plus, la musique utilisée en arrière-plan est celle de l’ending… on adore !

Parlons maintenant des personnages. Le mois dernier, nous avons pu faire connaissance avec Kaburagi et Natsume, les deux protagonistes de DECA-DENCE dessinés juste au-dessus. Cette fois-ci, le compte Twitter de la série a révélé six autres personnages !

Fennel, interprété par Eiji Takeuchi (qui a déjà prêté sa voix à des personnages de Naruto Shippuden, ERASED et Terraformars) :

Fei, interprétée par Mei Shibata (China Riot dans Bakugan Battle Planet) :

Linmei, interprétée par Yoshino Aoyama (Yoshino Nanase dans Wake Up, Girls! et Makoto dans Shachibato! President, It’s Time for Battle!) :

Kurenai, interprétée par Eri Kitamura (Mina Ashido dans My Hero Academia, Kana Alberona et Aquarius dans Fairy Tail, et Chika Huzuhara dans Sing "Yesterday" for Me) :

Minato, interprété par Kousuke Toriumi (Kiba Inuzuka dans Naruto Shippuden, Acnologia dans Fairy Tail et Nozel Silva dans Black Clover) :

Et Pipe, interprété par ?

Pas de doute, l’équipe de production de DECA-DENCE sait comment nous faire envie… Vivement le 8 juillet pour découvrir tout ce petit monde en action !

Synopsis officiel de la série :

Il y a des années, la soudaine apparition des Gadoll, une forme de vie inconnue, a bien failli conduire à l'extinction du genre humain. Pour se protéger de la menace, les survivants ont trouvé refuge dans la forteresse mobile Deca-Dence, haute de 3 000 mètres. Deux sortes d'habitants existent : les Gears, des guerriers luttant nuit et jour contre les Gadoll, et les Tankers, des humains sans capacité à combattre. Natsume est une jeune Tanker qui entretient le rêve de devenir une Gear. Un jour, elle rencontre Kaburagi, un réparateur froid et brusque. Tout semble opposer la jeune optimiste prête à tout pour réaliser son rêve et l'homme réaliste qui a renoncé au sien, mais leur rencontre changera le monde à jamais.

Si vous l'avez manqué, vous pouvez aussi lire notre précédent article « La série originale DECA-DENCE arrive cet été » pour connaître toutes les informations sur les personnages principaux, l’équipe de production et le premier trailer, et découvrir le commentaire exclusif du réalisateur Tachikawa !

Et si vous souhaitez être redirigé(e) vers la page de la série, c’est par ici !

Par Victoria Langeard

©DECA-DENCE PROJECT