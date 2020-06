Le jeu Danmachi arrive en Europe !

Partager

Le site officiel du nouveau RPG basé sur la série Danmachi, intitulé « Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate », vient d’annoncer que le jeu sera disponible en Europe le 7 août 2020 !

« Infinite Combate » devait à l’origine sortir ce printemps, mais le lancement a dû être retardé en raison de la pandémie liée au Covid-19. Édité par Rice Digital et PQube Games, le jeu sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et PS4, et en édition numérique sur PC via Steam.

Vous avez envie d’un petit aperçu ? Ça tombe bien, le trailer vient d’être mis en ligne !

PQube a également révélé des informations plus précises sur le contenu et le fonctionnement du jeu :

Le RPG « Infinite Combate » se déroule dans un royaume fantastique où les dieux, à la recherche du grand frisson, ont limité leurs pouvoirs divins pour expérimenter les difficultés des êtres « inférieurs ». Pour interagir avec les humains, chaque divinité a fondé une Familia que les aventuriers peuvent rejoindre. Elles fonctionnent comme des guildes, le but étant de former une véritable équipe avant de se lancer à l’aventure dans le dangereux labyrinthe appelé Donjon. Là-bas, se soutenir mutuellement est plus qu’indispensable.

L'un de ces aventuriers, prénommé Bell Cranel, est le personnage principal de l'histoire de Danmachi. En tant que seul membre de la Familia de la déesse Hestia, il a un peu plus de mal que les autres à progresser dans le Donjon… mais il s'efforce chaque jour de s'améliorer !

Le gameplay est un mélange passionnant entre l'exploration de donjons (avec de nombreux éléments de RPG) et une narration style visual novel. Le scénario du RPG est basé sur la 1ère saison de l’anime Danmachi, disponible sur notre plateforme, mais propose aussi beaucoup de contenu inédit. Outre le « mode histoire », vaste et détaillé, les joueurs pourront tester leurs compétences dans des donjons supplémentaires générés petit à petit et en apprendre davantage sur les personnages moins développés dans la série, notamment grâce à des événements spéciaux.

Et si vous pensez acheter l’édition collector (disponible uniquement en édition physique), sachez qu’elle est livrée avec un CD de la bande originale, un livre d’illustrations de 100 pages, six cartes à l’effigie des personnages et un cousin réversible de Hestia !

Toutes ces révélations sont très prometteuses. Vivement le 7 août pour que l'on puisse enfin rejoindre l'aventure !

Et pour (re)découvrir la série Danmachi, c'est ici :

Par Victoria Langeard

©Fujino Omori-SB Creative Corp./Sword Oratoria Project