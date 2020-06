AnimeTaSemaine : en avant la musique !

Partager

Aujourd’hui, c’est lundi... Et comme tous les lundis, on #AnimeTaSemaine avec 3 séries choisies par nos soins !

Avec la fête de la musique qui s’est déroulée ce week-end, on avait envie de faire durer les festivités un peu plus longtemps. Cette semaine et pour garder le rythme, c'est donc une sélection de nos meilleurs anime musicaux avec 22/7, LOVE LIVE SUNSHINE et W’z !

22/7

Studio : A-1 Pictures (Sword Art Online, Kaguya-sama Love Is War, The Asterisk War)

L’intrigue en une phrase :

Miu Takigawa est une ado tout ce qu’il y a de plus banal, jusqu’au jour où elle reçoit une lettre l’informant qu’elle a été sélectionnée pour participer à un tout nouveau projet tenu top-secret : monter un groupe d’idols avec sept autres jeunes filles dans le but de devenir les nouvelles stars du Japon !

Pourquoi on recommande ?

Parce que les huit personnages principaux sont très travaillés : les filles ont chacune une personnalité bien distincte et une histoire à raconter (elles possèdent d’ailleurs toutes un character-designer original différent). Et aussi parce que la bande-son est géniale !

LOVE LIVE SUNSHINE

Studio : Sunrise (Born to be on air!, Code Geass: Lelouch of the Rebellion, Cowboy Bebop)

L’intrigue en une phrase :

L’histoire nous entraîne dans le quotidien de neuf adolescentes très différentes du lycée Ura no Hoshi qui décident de former un groupe de musique pour faire connaître leur établissement !

Pourquoi on recommande ?

Parce que l’animation est très jolie (il faut dire qu’on connaît la fiabilité du studio Sunrise) et parce qu’il s’agit d’un bel anime plein de leçons de vie, aussi bien sur l’amitié et que sur la difficulté d’atteindre ses rêves...

W’z

Studio : GoHands (Hand Shakers, K, Seitokai Yakuindomo)

L’intrigue en une phrase :

Yuki Araki, un jeune DJ de 14 ans fan de House Music, veut se servir de la musique pour transmettre des émotions aux gens, mais il fait un jour quelque chose d’irréversible qui l’amène à être pris pour cible, seul face aux souhaits et sentiments du public…

Pourquoi on recommande ?

Parce que les musiques (en particulier lors des concerts) et les personnages sont top !

Dites-nous ce que vous en pensez en commentaires !

Passez une bonne semaine sur Wakanim !

Par Victoria Langeard