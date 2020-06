WakaClassics n°7 : Un drôle de père

Partager

Bienvenue sur les #WakaClassics !

Le concept ? Vous présenter un super anime de notre catalogue à découvrir ou revoir.

Cette fois-ci et pour célébrer la fête des papas, c’est la série Un drôle de père que nous vous recommandons !

L’histoire



Daikichi Kawachi est un salarié d’entreprise célibataire âgé d’une trentaine d’années. Son grand-père venant de décéder, il se rend au domicile familial pour les obsèques auprès de ses proches… mais voilà qu’il y découvre, en même temps que la majeure partie de la famille, la présence d’une petite fille blonde de six ans.

Cette fillette timide et silencieuse s’appelle Rin, et c’est la fille illégitime du grand-père de Daikichi et de sa jeune amante. Cette dernière n’ayant pas souhaité assumer son rôle de mère, Rin est désormais orpheline. Profondément choqué et embarrassé, aucun membre de la famille ne semble prêt à prendre sa garde. C’est alors que Daikichi, dans un élan de colère envers eux et de compassion envers la petite, décide qu’il prendra soin d’elle lui-même.

Première rencontre de Rin et Daikichi

Daikichi rentre donc chez lui avec Rin, et c’est alors une nouvelle vie qui débute pour tous les deux. Alors que Rin commence petit à petit à s’ouvrir et à prendre ses marques auprès de ce nouveau père de substitution, Daikichi doit lui apprendre tout ce qu’il y à savoir pour s’occuper d’une enfant de six ans… Et même si cette tâche est loin d’être de tout repos, demandant parfois des sacrifices, notre jeune papa en herbe est prêt à tout pour garantir le bonheur de Rin !

L’équipe de production





La série Un drôle de père (ou Usagi Drop en japonais), diffusée en 2011, est tirée d'un manga de Yumi Unita, une des auteures issues de la nouvelle vague du manga pour femmes. Elle est produite par le célèbre studio Production I.G, à qui l'on doit notamment Haikyû !!, Run with the Wind, Kuroko’s Basketball ou encore Atom - the Beginning.

La réalisation est assurée par Kanta Kamei, le réalisateur de Dimension W et de la comédie OreShura. On retrouve au scénario et à la composition de la série Taku Kishimoto, réputé pour les mêmes rôles sur des séries à succès telles que Fruits Basket, Haikyû !! ou encore Silver Spoon. Le chara-design et la direction de l’animation sont pris en charge par Yuu Yamashita (le film Izetta: The Last Witch), le tout sur une bande-son composée par Suguru Matsutani !

Ce qu’on a préféré dans la série



Un guide de la parentalité, tendre et sans aucune prétention.

C’est sans aucun doute la plus grande force scénaristique de l’anime : Daikichi qui apprend à jouer le rôle d’un père du jour au lendemain. Son travail, ses activités extraprofessionnelles, son rythme de vie, ses heures de sommeil, ses sorties au bar… tout est remis en cause à l’arrivée de la petite Rin. Pourtant, Daikichi prend cette nouvelle situation très à cœur et veut bien faire.

Alors il s’adapte, rencontre les parents des camarades d’école de Rin pour en apprendre davantage sur la façon de s’occuper d’une enfant de six ans, trouve des activités à faire avec elle, la rassure dès qu’il la sent inquiète… Et c’est juste magnifique de voir leur affection se développer à travers tout ce processus. Alors que tout son entourage considère qu’il fait de gros efforts, Daikichi n’a même pas l’air de vraiment considérer qu’ils en sont. Il veut simplement que Rin se sente bien, elle qui a perdu son père biologique très tôt alors qu’il était le seul à se soucier d’elle.

C’est donc toute une succession d’événements propres à l’âge de la petite qui se succède, révélant un quotidien mouvementé et en même temps très doux. Daikichi doit inscrire Rin à la garderie, acheter des vêtements pour enfants pour la première fois, gérer la perte de ses dents de lait (un épisode très drôle, d'ailleurs !), s’occuper d’elle lorsqu’elle tombe malade… Et en contrepartie, Rin aussi apporte beaucoup à Daikichi. C’est une fillette débrouillarde, très curieuse et pleine de répartie qui rend le quotidien du jeune célibataire beaucoup plus lumineux !

Yumi Unita aborde dans cette œuvre, avec beaucoup d'humour, de simplicité, mais aussi d’humanité, des thèmes aussi fondamentaux que le deuil, l’amour familial, l’éducation, ou plus généralement la responsabilité individuelle. Face à l’égoïsme de la société, Daikichi va en effet faire passer les intérêts de la petite Rin avant les siens, et se rendre compte que le bonheur passe parfois simplement par le don de soi… Et c’est une belle leçon de vie qui marque le spectateur avec ardeur.

Une magnifique animation et de jolies variations de style.

Les décors dans lesquels évoluent Daikichi et Rin sont tout simplement bluffant ! C’est au travers d’une ambiance visuelle super jolie qu’on nous raconte leur histoire, notamment grâce à une coloration très douce et à un style de graphisme simple et harmonieux (et donc efficace).

En plus, les quatre saisons défilant sur les 12 épisodes, on peut voir une variété d’arrière-plans tous plus beaux les uns que les autres !

Premier jour d'école pour Rin et son ami Kôki

Le chara-design, original et éloquent, est si bien réalisé que le moindre sentiment des protagonistes nous touche tout de suite. Un léger haussement de sourcil de Daikichi, une moue un peu plus boudeuse qu’à l’accoutumée de Rin, un détail dans la façon de baisser les yeux d’un personnage… les émotions passent par le dessin avant de passer par les mots, et c’est avec brio qu’Un drôle de père y parvient. C’est aussi la raison pour laquelle on s’attache autant aux protagonistes : on ressent tout ce qu’ils éprouvent avec ferveur, comme si on était dans la pièce avec eux. Tout simplement brillant.

Il y a parfois des scènes avec des changements de style de dessins, par exemple au début de certains épisodes avec des traits et expressions simplifiés, des arrière-plans davantage esquissés et des couleurs plus vives… ou au contraire parfois avec des traits plus réalistes, comme pour illustrer l’expression d’une Rin aux joues et au nez écarlates parce qu'elle commence à tomber malade. Ces variations de graphismes sont toujours un plaisir à découvrir et montrent une grande polyvalence des animateurs !

Rin malade

Une histoire parfaite pour parer les petits coups de mou.

Vous l’aurez compris, la série Un drôle de père dépeint une histoire incroyablement touchante… à tel point qu’elle est en mesure de réchauffer les cœurs n’importe quand, et de n’importe qui.

La relation de Daikichi et Rin dans l’anime est si tendre, avec ce rythme contemplatif qui nous permettrait presque d’avoir l’impression de vivre à leurs côtés, qu’on ne peut que pousser un soupir de satisfaction à la fin de chaque épisode. Comme si toute la douceur de la narration et du quotidien des deux protagonistes avait un effet pommade sur le spectateur.

Si vous rentrez donc chez vous après une journée difficile, on vous assure que regarder cette pépite de notre catalogue est un remède des plus efficaces ! Les petites péripéties de la vie rythment l’histoire avec agilité, faisant notamment de chaque éclat de rire de Rin une véritable victoire...

Et les trames sous-jacentes ne manquent pas : des airs de romance ; des démonstrations d’amitié véritable ; des séparations, aussi... En définitive, une série qui ne manque pas de belles choses à nous raconter sur la vie et en particulier sur l'importance d'avoir quelqu'un pour nous épauler.

On espère sincèrement que cet article vous donnera envie d’aller découvrir Un drôle de père si ce n’est pas encore fait… Vous allez fondre, on vous le promet !

Par Victoria Langeard

© 2011 UNITA Yumi / Production I.G