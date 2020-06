Fire Force revient le 3 juillet !

Partager

La saison 2 de Fire Force, c’est pour le 3 juillet et en simulcast sur Wakanim !

KV officiel de la saison 2

En plus de l'annonce de la date de diffusion, un nouveau trailer (et quel trailer, wow !) vient de sortir !

Une intrigue qui se précise, des extraits de combats épiques au possible, une ambiance sonore incroyable digne de ce qu’on connaît de Fire Force… de nombreuses révélations vous attendent dans cette 2ème preview avec un nouveau personnage aux cheveux roses (Inca Kasugatani, interprétée par Miyuri Shimabukuro), le mystère des « Huits Piliers » ou encore l'aperçu de tout un continent à découvrir !

Ah oui, on voit aussi Ogun sur un hoverboard propulsé par des flammes. Rien que pour ça, le 3 juillet paraît encore trop loin… Une chose est sûre, cette saison 2 s’annonce complètement enflammée !

Par Victoria Langeard

©Atsushi Ohkubo, KODANSHA/ “FIRE FORCE” Production Committee