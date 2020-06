SUPER HXEROS rejoint notre catalogue le 3 juillet !

Partager

Avez-vous déjà entendu parler du titre le plus chaud de la saison d’été ? Sortez un ventilateur et verrouillez la porte de votre chambre : SUPER HXEROS commence le 3 juillet en simulcast !

L’histoire



Il y a quelques années, des envahisseurs se nourrissant de l'énergie sexuelle des humains pour évoluer sont apparus sur Terre. Ces espèces d’énormes insectes répugnants et dévoreurs de libido sont appelés les Pas-rasites. Pour les combattre, les Forces de défense terrienne forment des HxÉROS à l’utilisation de l’Armure Xero qui se sert de l’Énergie H (pouvoir du Ecchi) de son porteur avant de le laisser complètement nu. Enjô Retto et son amie d’enfance Hoshino Kirara, deux adolescents dans la fleur de l’âge qui ont fait face à un Pas-rasite étant plus jeunes, décident de devenir des HxÉROS pour aider à protéger la ville… Et dans ce monde où une grande libido implique de grandes responsabilités, nos deux ados en rut vont avoir du pain sur la planche !

L’équipe de production



La série SUPER HXEROS est une adaptation du manga Dokyu Hentai HxEros de Ryoma Kitada, publié en 2017 dans Jump Square (éditions Shueisha). Et c’est le studio project No.9 (Shironeko Project: Zero Chronicle, And you thought there is never a girl online?, High School Prodigies Have It Easy Even In Another World) qui est en charge de la production de l’animation !

On retrouve à la réalisation et à la composition de la série Masato Jinbo (Shironeko Project: Zero Chronicle). Akitomo Yamamoto s’occupe des chara-design et Kenta Masuda (Je la vois déjà en haut de l’affiche) de la direction artistique. Quant à la musique, elle est composée par Gin des Busted Rose (Gal & Dino, Pop Team Epic, Aho-Girl).

Seul le désir pourra les sauver… Embarquez pour une aventure à la fois drôle, sexy et épique aux côtés d’Enjô et Hoshino pour protéger la libido de l’espèce humaine !

Par Victoria Langeard

©Ryoma Kitada/SHUEISHA, SUPER HXEROS Project