Kaguya, Chika et des oreilles de chat !

La série Kaguya-sama: Love Is War, savant mélange entre thriller psychologique et comédie romantique, est un de nos plus gros hits de la saison. On y suit les péripéties des membres du BDE de l'acédemie Shûchiin, et deux d'entre eux ont désormais de nouvelles figurines trop mignonnes à leur effigie !

Le BDE de Shûchiin est composé d'un président, Miyuki Shirogane ; d'une vice-présidente, Kaguya Shinomiya ; d'une secrétaire, Chika Fujiwara ; et d'un trésorier, Yû Ishigami (et peut-être d'autres mais évitons le spoil). Ah oui, et Shirogane et Shinomiya sont fous amoureux l'un de l'autre mais refusent catégoriquement de l'avouer de peur de perdre leur honneur. Véritables handicapés des sentiments, ils sont capables de créer des stratagèmes ultra loufoques, et cela finit généralement par les mettre dans des situations gênantes au possible et à mourir de rire pour les spectateurs.

Dans l'épisode 4 de la saison 1 par exemple, une délégation d'étudiants français doit venir visiter l'académie. Chargé de trouver des activités à leur proposer, le BDE de Shûchiin s'active... et c'est alors que Chika a la brillante idée de proposer une animation cosplay ! C'est ainsi que les deux filles se retrouvent avec des clochettes autour du cou et des oreilles de chat sur la tête, au grand dam de Miyuki qui n'a jamais vu Kaguya aussi adorable... Et lorsque lui-même porte les oreilles de chat, la vice-présidente perd tous ses moyens ! C'est même la première fois qu'elle prononce le mot « mariage » avec Miyuki dans la pièce... Et de cet incroyable épisode sortent ces magnifiques figurines de Kaguya et Chika !

La figurine de Kaguya Shinomiya





La protagoniste principale de Kaguya-sama: Love Is War est représentée avec une expression timide et gênée, si bien qu'elle semble même détourner le regard... La vice-présidente, connue pour sa froideur et son inflexibilité, serait-elle gênée de porter cet accoutrement qui la rend si mignonne ? On t'aime tellement avec ces petites oreilles Kaguya, et Shirogane aussi !

La figurine de Chika Fujiwara





Mais timide que Kaguya, la secrétaire du BDE, notre pétillante Chika, est réputée pour son amour des déguisements. Cette figurine la représente donc avec une mine joyeuse et dans une pose dynamique, sa jupe flottant autour de ses jambes. On a envie de l'acheter rien que parce qu'elle nous donne le sourire... Une chose est sûre, Chika peut faire chavirer des cœurs !

Alors, ne sont-elles pas à croquer ? La sortie de ces superbes versions miniatures de nos deux lycéennes préférées est prévue en décembre 2020, avec une période de réservation allant du 26 juin au 15 septembre 2020 !

Ces figurines sont éditées et vendues par ANIPLEX +.

Par Victoria Langeard

©Aka Akasaka/SHUEISHA, PROJECT KAGUYA