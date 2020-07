AnimeTaSemaine : spécial seinen !

Partager

Aujourd’hui, c’est lundi... Et comme tous les lundis, on #AnimeTaSemaine avec 3 séries choisies par nos soins !

Les seinen sont les anime destinés à un public plus adulte, avec des thèmes généralement sérieux, des intrigues complexes et des personnages empreints d’un grand réalisme. Cette semaine, on a décidé de sélectionner trois seinen de notre catalogue à découvrir absolument : c’est parti pour les présentations de NO GUNS LIFE, Gleipnir et Girl’s Last Tour !

NO GUNS LIFE

Studio : Madhouse (The irregular at magic high school, Denno Coil, BoogiePop and Others)

L’intrigue en une phrase :

Sans aucun souvenir de son passé, Inui Jûzô, un ancien soldat démobilisé suite à une terrible guerre qui possède désormais un énorme révolver à la place de la tête, se fait de l’argent en enquêtant sur les crimes des bas-fonds de sa ville… jusqu’au jour où on lui demande de protéger un enfant kidnappé qui semble recherché par beaucoup de monde.

Pourquoi on recommande ?

Parce que les personnages sont géniaux, le scénario sur fond policier bien ficelé, et l’ambiance visuelle et sonore à l’ancienne parfaite pour créer un tout très cohérent !

Gleipnir

Studio : PINE JAM (Just Because!, Gamers!, Mahou Shoujo Nante Mouiidesukara.)

L’intrigue en une phrase :

Shûichi Kagaya est un lycéen qui s’est un jour réveillé avec la capacité de se transformer en une énorme mascotte aux airs de peluche de chien… mais le plus étrange, c’est qu’une mystérieuse fille du nom de Claire est capable d’entrer à l’intérieur par le biais d’une fermeture éclair !

Pourquoi on recommande ?

Parce que les combats de monstres sont juste à couper le souffle et que l’animation de manière générale est incroyable, que ce soit en termes d’originalité dans les graphismes ou pour les chara-design par exemple. L’histoire qui nous est comptée, sur un ton à la fois sexy et drôle, est très prenante, et que dire de la relation entre Shûichi et Claire… Une véritable pépite !

Si vous voulez plus d’infos sur la série, on vous conseille d’aller lire notre article : « Gleipnir : il l’a dans la peau ! »

Girl’s Last Tour

Studio : WHITE FOX (Goblin Slayer, Steins;Gate 0, Arifureta)

L’intrigue en une phrase :

Dans un monde postapocalyptique où les villes se sont transformées en véritables labyrinthes en ruine et où les machines ont peu à peu cessé de fonctionner, deux jeunes filles nommées Chito et Yuuri parcourent les décombres à la recherche d’un nouveau but à suivre.

Pourquoi on recommande ?

Parce que cette série à la fois réaliste, émouvante et philosophique traite avec brio de la fin du monde et des thèmes difficiles qui s’y rattachent comme la solitude, la guerre ou encore la mort. Cela n’empêche pas les moments plus légers, et on peut facilement passer du rire aux larmes au sein d’un même épisode. En plus, les deux jeunes protagonistes sont très attachantes et la direction artistique réalisée d’une main de maître avec de superbes décors !

Par Victoria Langeard