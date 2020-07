The Misfit of Demon King Academy commence le 4 juillet !

Partager

Après 2 000 ans, le Seigneur Démon a finalement été réincarné et n’a d’autre choix que de reprendre le chemin de l’école…

La nouvelle comédie The Misfit of Demon King Academy: History's Strongest Demon King Reincarnates and Goes to School with His Descendants commence le 4 juillet en simulcast, et ça va être dément !

L’histoire



Anos était autrefois un Seigneur Démon tyrannique qui a annihilé des humains, des esprits et même des dieux. Mais un jour, il commença à s'ennuyer de cette guerre éternelle et se mit à désirer être réincarné dans un monde pacifique. Cependant, ce qui l’attendait après 2 000 ans de réincarnation n’allait pas lui plaire…

Alors qu’il découvre ses descendants, Anos se rend compte que vivre dans la paix les a rendus faibles, et que toutes les sortes de magie se sont extrêmement détériorées. Il décide alors de rejoindre l’Académie du Seigneur Démon, qui réunit et forme des élèves considérés comme de potentielles réincarnations du Seigneur Démon. Mais l’Académie ne reconnaît pas ses véritables pouvoirs, et Anos se retrouve qualifié d’élève inadapté…

Il décide alors de s’allier aux seules personnes qui croient en lui, dont une certaine Misha qui devient son sujet. Le Seigneur Démon déclaré inapte a bien l’intention de retrouver sa place au sommet de la hiérarchie des démons !

L’équipe de production





La série The Misfit of Demon King Academy (plus connue sous le nom de Maou Gakuin no Futekigousha en japonais) est adaptée d’un light novel de Shu publié aux éditions Kadokawa.

Shin Onuma (BOFURI: Je suis pas venue ici pour souffrir alors j’ai tout mis en défense., ef: a tale of memories, Kokoro Connect) occupe le rôle de réalisateur en chef et Masafumi Tamura (Wise Man's Grandchild) celui de réalisateur. Le chara-design est effectué par Kazuyuki Yamayoshi (Chaos;Child) d’après une conception originale de Yoshinori Shizuma. Enfin, Keiji Inai (Danmachi) compose la musique et c’est le studio SILVER LINK. (BOFURI: Je suis pas venue ici pour souffrir alors j’ai tout mis en défense., Wise Man’s Grandchild, Chaos Dragon) qui prend en charge la production de l’animation !

Pourquoi on recommande ?





The Misfit of Demon King Academy est une comédie sur fond d’action, de school life et de romance avec un scénario farfelu à souhait : le Seigneur Démon qui se retrouve considéré comme un étudiant inadapté au sein même de l’Académie érigée pour trouver sa réincarnation, c’est plutôt original ! La série promet d’être amusante, avec des personnages déjantés et une animation splendide. Que demander de plus ?

Pour ne rien louper de The Misfit of Demon King Academy, n’hésitez pas à ajouter la série à votre watchlist… Top-départ le 4 juillet !

Par Victoria Langeard

©2019 Shu/KADOKAWA CORPORATION/Demon King Academy