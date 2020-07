Le zodiaque chinois expliqué avec Fruits Basket !

Partager

La série Fruits Basket suit les aventures de Tohru Honda, une jeune lycéenne pétillante et attentionnée qui se retrouve à vivre seule dans une tente… et qui se fait ainsi recueillir par le clan Somâ. Sauf que les membres de cette famille cachent une malédiction lourde à porter : lorsqu’une personne du sexe opposé les touche, ils peuvent se transformer en créatures du zodiaque chinois !

Quelles histoires folkloriques se cachent derrière ces dites créatures, et à quoi correspondent-elles ? C’est parti pour un petit interlude astrologique !

Le zodiaque chinois est un système astrologique qui associe chaque année à un animal. Il y a 12 animaux "officiels" dans le zodiaque : le rat, le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, le mouton, le singe, le coq, le chien et le sanglier. Des légendes racontent que les animaux du zodiaque et leur ordre respectif furent choisis par le biais d’une course règlementée par l'Empereur de jade, aussi considéré comme le Dieu.

Le chat et le Dieu n’appartiennent pas au zodiaque mais font tout de même partie de la malédiction des Somâ.

Kyô Somâ est maudit par l’esprit du chat qui aurait fait partie du zodiaque si le malicieux rat, chargé de convoquer les animaux pour la sélection des signes, ne l’avait pas induit en erreur sur le jour de la réception. Cette légende explique pourquoi Kyô déteste autant Yuki, le Somâ maudit par le rat : à cause de sa tromperie, le chat est considéré comme un paria parmi les siens.

Akito Somâ, le chef de la famille, n’est pas maudit par un esprit du zodiaque mais remplit le rôle de l'Empereur de jade, une figure liée aux origines du zodiaque et qui en aurait le contrôle.

Les 12 créatures du zodiaque chinois





1. Le rat, personnifié par Yuki

En astrologie, le signe du rat est celui de l’intelligence, de l’adaptation et de l’opportunisme. En Orient, il est même considéré comme un symbole de prospérité et de chance. Dans la légende, avoir empêché le chat d’assister à la sélection des signes n’est pas la seule malice du rat à son encontre. Un jour, l'Empereur de Jade organisa un banquet avec les treize animaux, dont le chat, mais le rat décida de ne pas réveiller celui-ci de sa sieste avant le repas tout simplement parce qu'il ne l'aime pas. C’est d’ailleurs de cet événement qu’on nous parle le plus dans la série. Yuki et Kyô ne pourraient-ils donc que se haïr ?

2. Le bœuf, personnifié par Hatsuharu

Selon une légende, la course pour déterminer l’ordre des signes s’achevait par la traversée d’une rivière. Le bœuf, bon prince, aurait accepté de transporter le rat entre ses cornes, mais celui-ci sauta à terre au moment de toucher la rive afin de devancer son porteur. C’est ainsi que le rat devint le premier signe et que le bœuf fut considéré comme un idiot (et c’est pourquoi Hatsuharu détestait Yuki lorsqu’il était petit). Depuis cet acte, le côté bourru du bœuf est devenu de plus important… mais il n’en demeure pas moins un signe tendre, généreux, protecteur et très fiable.

3. Le tigre, personnifié par Kisa

Le troisième signe du zodiaque chinois, dont la légende raconte qu’il était vexé de ne pas être arrivé premier à la course, est normalement celui de la combativité, de l’autorité et de la compétitivité. Le tigre est un animal dynamique, indomptable, qui aime les défis et qui est craint. Dans la série, le caractère de la petite Kisa ne semble pas aller en ce sens… mais qui sait ce que nous réserve la suite !

4. Le lapin, personnifié par Momiji

Dans la légende, le lapin, rapide et de petite taille, profita tout au long de la course de la protection des pattes du tigre pour arriver quatrième. En astrologie, le signe du lapin serait plutôt calme, aspirant à la tranquillité et à la sérénité en toute chose, voulant éviter le bruit et les événements inattendus à tout prix… bref, tout l’inverse de notre turbulent et enthousiaste Momiji !

5. Le dragon, personnifié par Hatori (transformation en hippocampe)

Le dragon des légendes est très apprécié : malgré sa magie et son agilité, il prit du retard lors de la course car il s’attarda à sauver un village, et c’est pourquoi il n’arriva que cinquième. Hatori serait-il devenu médecin grâce à cette histoire ? Peut-être. Ce qui est sûr, c’est que le signe du dragon est réputé pour être le plus puissant du zodiaque, symbolisant l’ambition et parfois aussi le pouvoir de dominer les autres. Il est aussi courageux, tenace, et capable de grandes décisions…

6. Le serpent, personnifié par Ayame

Durant la course, le serpent, malin, se serait faufilé dans les traces du dragon pour arriver juste après lui. Ce signe est décrit comme séducteur, égoïste et manipulateur. Il intrigue, effraie et fascine tout à la fois, et c’est pour cela qu’Ayame le personnifie parfaitement.

7. Le cheval, personnifié par Isuzu

Selon la légende, le cheval arriva septième car il tenu à apporter des bons présages aux villages traversés le long de la course. Créatif et émancipé, ce signe est plein de vitalité. C’est un hyper sociable qui n’a aucun mal à se faire de nouveaux amis, un curieux et un fougueux !

8. Le mouton, personnifié par Hiro

Le huitième signe est celui du mouton qui, ne pouvant rivaliser avec la vitesse du cheval, a préféré faire preuve d’ingéniosité en empruntant des raccourcis. En astrologie, le mouton est calme, réservé et est apprécié pour être à l’écoute des autres. Ce n’est pas vraiment de cette manière qu’on décrirait Hiro (surtout la 1ère fois qu’on le voit) qui le personnifie dans la série, mais ils partagent tout de même plusieurs similitudes et notamment une tendance certaine au pessimisme.

9. Le singe, personnifié par Ritsu

Dans la légende, une immense foule se tenait devant le palais de l’Empereur pour assister à la course. Le singe, connu pour être malin et débrouillard, n’hésita pas à grimper sur la tête des gens pour obtenir la neuvième place. Ritsu est très différent de l’animal qu’il représente : en astrologie, le singe possède un charisme naturel, est extraverti et n’a aucun mal à s’exprimer en public car il aime être le sens de l’attention. En somme, c’est même son opposé.

10. Le coq, personnifié par Kureno (transformation en moineau)

Le coq étant incapable de voler, il usa du battement de ses ailes pour traverser la rivière et s’emparer de la dixième place. Franc, méthodique, doté d’un esprit analytique, le coq est considéré en astrologie comme le signe de la fierté et de la confiance en soi. Il aime parader et se démarquer des autres mais avec le fait intelligence : il entretient sa culture et reste authentique en toute circonstance.

11. Le chien, personnifié par Shigure

Selon la légende, le chien n’arriva qu’avant-dernier car il tarda à quitter son maître. Dans la culture chinoise, les chiens sont sensibles, révolté par l’injustice et ont une grande fibre artistique. Pour ce dernier point, le lien avec Shigure est évident en raison de son métier. Les chiens sont aussi considérés comme étant honnêtes et fidèles, et agissant en tant qu’amis véritables. Cela peut également s'appliquer à Shigure à certains égards… en particulier auprès de son « maître ».

12. Le sanglier, personnifié par Kagura

Le sanglier finit bon dernier à la course, ne souhaitant pas trop se fatiguer et désireux de goûter tous les mets rencontrés en chemin. Généreux, perspicace et protecteur, c’est un signe très apprécié parmi ses pairs. Il est aussi tenace, comme Kagura peut l’être avec Kyô de qui elle est follement amoureuse. C’est le symbole du bon vivant et même s’il peut parfois manquer de raffinement ou de tact, il a bon cœur.

Voilà donc ce que représente les 12 signes du zodiaque chinois et pourquoi leur ordre a été défini ainsi. Dans la série, certains Somâ ont des affinités avec leur créature de la légende, d’autres moins. Mais tous ont un trouble passé qui refait surface au fur et à mesure du temps passé avec Tohru. Une famille torturée, des liens brisés, une enfance rythmée par de sinistres évènements… Insécurité, peur, désespoir ; les maudits n’ont-ils vraiment aucune chance de connaître un jour le bonheur ?

Un petit mot sur l’équipe de production





La série Fruits Basket est un remake moderne de l'anime à succès éponyme de 2001. Basée sur le manga de Natsuki Takaya, la première adaptation n’en adaptait que les 6 premiers tomes. La version de 2019 ira donc pour la première fois jusqu’au bout des aventures de Thoru et du clan Somâ, avec le studio TMS Entertainment (D.Gray-man, Dr. Stone, Orange) à la production de l’animation pour un résultat splendide ! La réalisation est assurée par Yoshihide Ibata (Attack on Titan: Junior High), la composition de la série par Taku Kishimoto (Haikyû !!) et le scénario par Yuichiro Kido (Dr. Stone). Les chara-design sont le fruit du travail de Masaru Shindo (My Teen Romantic Comedy SNAFU), le tout sur une bande-son composée par Masaru Yokoyama (Your Lie in April).

Grâce à ses personnages complexes (et attachants au possible), son scénario prenant et son folkore, Fruits Basket a tout pour nous séduire…

La saison 2 est actuellement en cours de diffusion, alors ajoutez la série à votre watchlist pour ne rien rater !

Par Victoria Langeard

© NATSUKI TAKAYA.HAKUSENSHA/FRUITS BASKET PROJECT