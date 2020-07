AnimeTaSemaine : pour un pur moment de détente

Partager

Aujourd’hui, c’est lundi... Et comme tous les lundis, on #AnimeTaSemaine avec 3 séries choisies par nos soins !

Cette semaine, on a décidé de sélectionner pour vous des séries idéales pour décompresser : voici Minuscule, Kakushigoto et Our love has always been 10 centimeters apart !

Minuscule

Studio : Lerche (Toilet-bound Hanako-kun, Assassination Classroom, Radiant)

L’intrigue en une phrase :

Du haut de leurs 9 centimètres, Hakumei et Mikochi ont une vie bien remplie : elles habitent dans un tronc d’arbre, montent à dos de scarabée, utilisent des feuilles comme parapluie… les tâches quotidiennes peuvent vite devenir de véritables aventures dans ce petit monde plein de merveilles.

Pourquoi on recommande ?

Dans un décor enchanteur, on suit le quotidien paisible de deux petites camarades attendrissantes au possible. C’est tout mignon et idéal pour décompresser !

Kakushigoto

Studio : Ajiado (Zettai Shonen, Magic Tree House (film), Izetta: The Last Witch)

L’intrigue en une phrase :

Kakushi Gotô, un auteur de mangas quelques peu érotiques, est prêt à tout pour cacher son activité à sa fille unique, Hime… tous les stratagèmes sont bons pour lui cacher son métier, et peu importe si cela lui prend beaucoup d’énergie : préserver l’innocence de sa petite fille chérie est le plus important !

Pourquoi on recommande ?

Parce que Kakushigoto est un de nos coups de cœur du printemps 2020 qu’il faut absolument découvrir. Une animation sublime, un humour décalé, des personnages si tendres et touchants qu’on ne peut que sourire devant la narration de leurs péripéties… et cet amour père-fille si fort qu’on en pleurerait. Vraiment, si ce n’est pas encore fait, allez y jeter un œil.

Pour plus de détails, allez lire notre article : « 5 raisons de regarder Kakushigoto, une comédie père-fille à croquer ! »

Our love has always been 10 centimeters apart.

Studio : Lay-duce (Fate/Grand Order: First Order (special), Magi: Adventure of Sinbad, Classroom Crisis)

L’intrigue en une phrase :

Sous les cerisiers en fleur après la cérémonie d'entrée au lycée Sakuragaoka, Miou Aida, une jeune fille calme et réservée du club d’art, fait la rencontre de Haruki Serizawa, un garçon sociable et assuré... quelques banalités échangées, des yeux qui se cherchent dans les couloirs, des sourires en coin incontrôlés : comment vont-ils faire face à ces sentiments ?

Pourquoi on recommande ?

Parce que cette série est d’une douceur folle, mettant en scène la naissance d’une romance avec beaucoup de finesse et des protagonistes adorables. Les décors sont sublimes, tout comme la bande-son. Si vous aimez les histoires d’amour (et passer par tout un tas d’émotions en un tour de main), vous allez adorer, on vous le garantit !

Par Victoria Langeard