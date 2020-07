Nouveau visuel pour By the Grace of the Gods !

Partager

Annoncée en avril dernier, la nouvelle co-production Funimation By the Grace of Gods prévue pour octobre a de nouveau fait parler d'elle lors de la FunimationCon ! Nouveau key visual, mise en lumière des membres de l’équipe et des acteurs de doublage japonais… On vous récapitule tout !

Nouveau visuel officiel

Ce nouveau visuel officiel de la série, qui est tout simplement adorable, nous permet de faire la connaissance d’Elialia, rencontrée par notre petit Ryoma au début de son aventure alors qu’il commence à peine à étudier les slimes.

Pour rappel, la série suit l’histoire de Takebayashi Ryoma, 39 ans, qui après être mort d’une hémorragie (il a éternué trop fort et s’est cogné la tête sur le sol) se réincarne en garçon de 8 ans dans un monde fantastique. Pas très classe comme façon de mourir, mais au moins, il a pu se réincarner ! Amené dans ce monde par trois dieux, Ryoma commence sa nouvelle vie seul dans la forêt, s’intéressant aux slimes qui croisent son chemin. Et si vous êtes un fan d’isekai, vous vous doutez bien que les choses ne vont pas rester si paisibles très longtemps…

Lire notre article « By the Grace of the Gods bientôt sur Wakanim ! » pour retrouver les premières infos dévoilées sur la série.

Nouveau visuel de Ryoma

En plus de ces nouveaux visuels, on sait enfin qui sont les membres de l’équipe de production et les acteurs de la série !

Produit par le studio Maho Film (If It’s for My Daughter, I’d Even Defeat a Demon Lord), l'anime By the Grace of the Gods est une adaptation du light novel éponyme de Roy et Ririnra réalisé par Takeyuki Yanase. Le scénario et la composition de la série sont assurés par Kazuyuki Fudeyasu (Black Clover) tandis que Kaho Deguchi (If It’s for My Daughter, I’d Even Defeat a Demon Lord) s’occupe des chara-design. Enfin, on retrouve Satoshi Shibata (Eyeshield 21) à la direction artistique et Hiroaki Tsutsumi (Dr. Stone) pour la composition de la bande-son !

En ce qui concerne les acteurs de doublage japonais (ou seiyus), c’est Azusa Tadokoro qui prêtera sa voix à Ryoma enfant. Les huit autres personnages du premier épisode seront eux interprétés par :

• Yuuki Kuwahara (Hime Arikawa dans Himegoto) pour Elialia

• Daisuke Ono (Erwin Smith dans L’Attaque des Titans) pour Reinhart Jamil

• Marika Kohno (Sacchan dans Mitsuboshi Colors) pour Miya

• Motomu Kiyokawa (Walter dans Hellsing) pour Gain

• Makoto Koichi (Mister Bobley dans Radiant) pour Kufo

• Kikuko Inoue (Cecile Croomy dans Code Geass) pour Lulutia

• Makoto Furukawa (Saitama dans One Punch Man) pour Mr. Tabuchi

• Hiroki Yasumoto (Shingo Kinjô dans Yuwamushi Pedal) pour Ryoma adulte.

On a si hâte de découvrir les péripéties de Ryoma ! Rendez-vous en octobre pour le début de By the Grace of the Gods !

Par Victoria Langeard