7 nouvelles séries annoncées pour octobre !

Partager

Wakanim est fier de vous annoncer en avant-première une partie de son catalogue d'octobre ! Dévoilées lors de la FunimationCon qui se tenait ce week-end aux États-Unis, ces séries arriveront également sur Wakanim !

À vos calendriers pour une saison d'automne pleine de promesses !

Our Last Crusade or the Rise of a New World

Synopsis :

La série suit l’histoire d’un sympathique chevalier du royaume des sciences tombé en disgrâce. La guerre faisant rage depuis des siècles, il doit affronter la princesse-sorcière des glaces du royaume magique rival. Et contre toute attente, malgré leurs idéaux divergents, les voilà qui tombent désespérément amoureux l’un de l’autre…

Pourquoi est-ce qu’il faut absolument découvrir cette série :

Cette série s’adresse à tous les fans d’anime fantasy. Adaptée d’un light novel et produite par KADOKAWA et le studio Silver Link., elle relate une romance aux airs de Roméo et Juliette tout à fait unique, et ce dans un monde magique plein de surprises… ça va être génial !

Higurashi: When They Cry - New

Synopsis :

Le jeune Keiichi Maebara emménage dans une nouvelle maison au cœur du paisible village d’Hinamizawa. Arrivé au moment du plus grand festival de l’année, il sympathise rapidement avec des filles de son école. Mais quelque chose semble clocher dans cette petite ville isolée… Keiichi se sent de plus en plus angoissé, ignorant totalement d’où lui vient ce sentiment. Quels sombres secrets les villageois pourraient-ils cacher ?

Pourquoi est-ce qu’il faut absolument découvrir cette série :

Reboot de l'anime culte du même nom sorti en 2007, la série est basée sur l’un des visual novel doujinshi les plus populaires de l'histoire. Grand classique du genre thriller psychologique, cette nouvelle adaptation de Higurashi: When They Cry est produite par le studio Passione (Citrus, High School DxD Hero, Rail Wars!). L’équipe de la série compte également le chara-designer Akio Watanabe, connu pour son travail légendaire en tant qu'animateur sur des séries comme Bakemonogatari, The World Only God Knows et Grisaia, ou encore le film Fireworks.

Ikebukuro West Gate Park

Synopsis :

Makoto, un membre d’un gang nommé G-Boys ayant pour particularité de savoir garder son sang-froid, subit des pressions à cause de son leader et ami King. Il tente de régler tous les problèmes du gang pour calmer les choses et protéger ses compagnons, mais lorsqu’un de ses proches est tué et qu’un gang rival leur déclare la guerre, Makoto se rend compte que rester calme n’est pas si simple…

Pourquoi est-ce qu’il faut absolument découvrir cette série :

Basée sur une série de romans « thriller urbain » et leur adaptation en live-action, Ikebukuro West Gate Park du studio Doga Kobo et KADOKAWA va tout simplement être super cool !

Akudama Drive

Synopsis :

Il y a longtemps, la guerre entre les régions du Kantou et du Kansai a divisé le Japon en deux. Suite aux affrontements, le Kansai est devenu dépendant du Kantou. Mais petit à petit, les membres du gouvernement et la police du Kansai ont commencé à perdre le contrôle… et depuis la criminalité, ne cesse d’augmenter. Les nouveaux malfaiteurs se font appeler Akudama, et ils ont bien l’intention de mettre la ville sens dessus dessous.

Pourquoi est-ce qu’il faut absolument découvrir cette série :

Cette série se déroulant dans un monde d'après-guerre n'est rien de moins que la dernière création originale du Studio Pierrot, le studio d'animation de Naruto, Bleach ou encore Tokyo Ghoul. Et d’après Kazutaka Kodaka, son scénariste et grand fan des films policiers des années 90, l’intrigue serait inspirée de plusieurs films culte comme Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Snatch ou encore Léon !

Dropout Idol Fruit Tart

Synopsis :

Ino Sakura est une élève de seconde qui n’a qu’un seul rêve : devenir une idol. Pour y parvenir, elle décide de se rendre à Tokyo où elle emménage au dortoir Nezumi. Elle y fait la connaissance d’autres filles dont Roko, qui était actrice enfant et est devenue très impopulaire ; Hayu, musicienne ; et Nina, mannequin. Mais voilà que les quatre amies apprennent que leur dortoir doit être démoli prochainement. Ni une ni deux, elles décident de monter un nouveau groupe d’idols du nom de Fruit Tart et d’entrer dans le monde des affaires pour sauver leur foyer…

Pourquoi est-ce qu’il faut absolument découvrir cette série :

Réalisé par Keiichiro Kawaguchi (Sket Dance et le film Hunter x Hunter -The Last Mission-), ce nouvel anime d’idols s’annonce très sympa. Des personnages attrayants, de l’enjeu et de belles leçons d’amitié sont au programme, et dans une ambiance musicale qui promet d’être épatante avec Ryousuke Naya (Kakushigoto) en directeur du son !

Adachi and Shimamura

Synopsis :

Connues pour sécher régulièrement les cours, deux jeunes filles nommées Adachi et Shimamura voient leur vie s’entrelacer lorsqu’elles se croisent au deuxième étage du gymnase de leur lycée. À ce moment-là, c’est le début d’une grande amitié ; elles jouent au ping-pong, traînent ensemble après les cours... Mais si quelque chose arrivait et devait changer leur relation à jamais, comment réagiraient-elles ?

Pourquoi est-ce qu’il faut absolument découvrir cette série :

Lorsqu’une relation amicale s’avère être peut-être plus que ça, qu’est-ce qu’on est censé faire ? Réalisée par Satoshi Kuwabara (The Quintessential Quintuplets), cette romance yuri forte en émotions saura toucher la corde sensible de n’importe qui cherchant un anime réaliste sur les relations amoureuses !

Maesetsu! Opening Act

Synopsis :

Ces jeunes filles ne désirent rien d’autre que de se faire un nom en tant qu’humoristes professionnelles. Le monde ne les connaît pas encore, mais elles sont prêtes à prouver qu’elles peuvent faire rire n’importe qui !

Pourquoi est-ce qu’il faut absolument découvrir cette série :

C’est peut-être un métier centré autour des blagues, mais devenir humoriste est très difficile ! Pas d’inquiétude cependant : la série est remplie de rebondissements tous plus amusants les uns que les autres. Avec des personnages conçus par Kagami Yoshimizu (Lucky Star), cet anime est parfait pour les fans de Seiyu's Life!, Shirobako, ou plus simplement pour tous ceux qui aiment les histoires où les protagonistes travaillent à l’accomplissement de leurs rêves !

Le mois d’octobre va être chargé en émotions ! Il y aura aussi By the Grace of the Gods, la nouvelle co-production Funimation. Retrouvez toutes les informations sur ce titre dans notre article dédié « By the Grace of the Gods bientôt sur Wakanim ! ».

Quelle est la série annoncée lors de la FunimationCon que vous attendez le plus ? On attend vos impressions en commentaires !

Par Victoria Langeard

©2020 細音啓・猫鍋蒼/KADOKAWA/キミ戦製作委員会, ©Pierrot,TooKyoGames/Akudama Drive Production Committee, ©2020竜騎士07/ひぐらしのなく頃に製作委員会, ©IRA ISHIDA/BUNGEISHUNJU LTD./IWGP PARTNER, ©sou hamayumiba,houbunsha/dropout Idol Fruit tart Project, ©2019 入間人間/KADOKAWA/安達としまむら製作委員会 Copyright© 1995-2020, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved., ©2020 Yoshimizu Kagami KADOKAWA, Studio GIKUMI/FARM CLASS