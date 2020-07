Top 5 des scènes les plus enflammées de Fire Force !

Partager

Article écrit par Funimation

Traduit de l'anglais par Victoria Langeard

Shinra et ses compagnons de la 8ème brigade nous ont plus d'une fois vendu du rêve grâce à d'incroyables combats. Voici notre top 5 des scènes les plus embrasées de Fire Force... pour l'instant !

! ALERTE SPOIL : NE CONTINUEZ PAS LA LECTURE SI VOUS N'AVEZ PAS VU LA SÉRIE !

N°5 : Shinra vs. Rekka

La saison 1 de Fire Force s'est surtout distinguée par la qualité de son animation. Il est très difficile de classer tous les combats ou scènes de hype de la série, pour la simple et bonne raison qu’ils sont tous spectaculaires à leur manière. Et pourtant, il a fallu faire des choix… On commence donc par le duel Shinra vs. Rekka, qui a grandement marqué les fans (et à juste titre) !

À ce moment de l’histoire, Shinra et le reste de la 8ème brigade enquêtent sur les autres compagnies de la Fire Force pour percer le secret de la combustion humaine. Et ils apprennent une vérité des plus horrifiques.

Rekka Hoshimiya, le lieutenant de la 1ère brigade, n’est pas qui il prétend être. Vraiment pas du tout. D’abord, il est responsable de plusieurs combustions humaines qu’il a déclenchées sur des enfants. Mais en plus, c’est un fervent partisan du Grand Prédicateur.

Shinra n’a donc d’autre choix que d’arrêter ce dingue. Il se précipite sur Rekka pour le stopper avant qu’il ne transforme un autre enfant en torche humaine. Ce sont en fait les insectes qu’il possède qui sont la cause de la combustion humaine spontanée. Et pour lui faire payer ses crimes odieux, Shinra lui met une raclée mémorable.

N°4 : le combat de Benimaru à Asakusa

Désolé Shinra, mais le meilleur personnage de Fire Force, alias Shinmon Benimaru (du moins, c’est comme ça qu’il aimerait qu’on l’appelle), fait son entrée sur la liste.

Ses compagnons d’Asakusa le surnomment Waka, qui en Japonais signifie « jeune maître ». Ce surnom est utilisé par les sapeurs-pompiers pour témoigner leur respect à un officier supérieur plus jeune qu’eux.

Durant l’arc d’Asakusa, Beni doit, en tant que capitaine de la 7ème brigade mais aussi du quartier tout entier, prendre ses responsabilités. Les torches humaines attaquent la ville de part et d'autre, et c'est à lui de les chasser. Au début de la bataille, il semble se laisser submerger... mais après que son meilleur ami Konro ait été vaincu, il montre à tout le monde pourquoi c’est lui qui occupe cette place et pas un autre : en ce qui concerne le combat, il n’y a pas à dire, Beni est le meilleur !

À la fin de l'affrontement, après des attaques flambantes, Beni se retrouve sur le toit d’une maison avec tous les habitants du quartier dans son dos. Il se tourne vers le ciel, dont la lumière des flammes renvoie une teinte cramoisie, et rend hommage à Konro. Un instant d’une beauté sans nom.

N°3 : le Lieutenant Hinawa vs. Arrow

L’un des antagonistes les plus marquants de cette 1ère saison est le capuchon blanc surnommé Arrow.

Extrêmement douée au tir, son adresse avait déjà causé pas mal de dégâts à Asakusa. Mais le combat dont on parle est encore plus impressionnant : elle fait face au Lieutenant Hinawa, le chouchou de la Fire Force.

Le combat commence alors avec une Arrow qui semble bien au-dessus. Mais alors que sa défaite parait inévitable, Hinawa se ressaisit et décide de faire monter la température. Grâce à ses tactiques de combat, il parvient à attirer son adversaire à un endroit où elle ne peut échapper à ses puissants coups. Et sa maîtrise des armes à feu comme de la pyrokinésie de 2ème génération sont tout simplement inégalées !

Finalement, il bat Arrow en retournant ses propres flammes contre elle. Classe, non ?

N°2 : Maki vs. Flail et les capuchons blancs

Le soldat de première classe Maki Oze est littéralement le sapeur-pompier le plus complet et le plus terrifiant de la 8ème brigade. Elle est juste incroyable.

Notre combat n°2 commence lorsque Maki fait face aux capuchons blancs, fidèles du Grand Prédicateur, en pensant qu’il s’agit de fantômes. Mais elle se rend bien vite compte qu’ils sont en réalité faits de chair et de sang au même titre qu’elle.

L’affrontement qui s’ensuit est l’une des démonstrations d’arts martiaux les plus impressionnantes vues en anime : Maki s'enflamme et paralyse toute l’unité sans grande difficulté. Par la suite, elle se retrouve contre Flail, grand gaillard misogyne au possible, et lui assène un coup bas des plus mérités. Maki on t’aime !

N°1 : Shinra vs. Shô

Forcément, le combat n°1 de la série se devait d’être extra… et c’est donc en toute logique qu’il revient à Shinra et Shô !

Durant la saison 1, on apprend que le petit frère de Shinra est censé être décédé dans le même incendie que celui qui a tué sa famille… sauf qu’il est bel et bien vivant.

Au début du combat, Shinra, stupéfait de le voir ainsi face à lui, met un peu de temps à comprendre ce qu’il se passe. Comme si ses rêves étaient devenus réalité, son petit frère se tient debout devant lui, vêtu d’une armure blanche. Et il a bien l’intention de se battre sérieusement.

Commence alors le meilleur combat de toute la saison 1 de Fire Force ; avec sa bande-son incroyable et son animation déjantée, ce duel entre frères est des plus épiques… à voir et revoir sans modération !

Voilà qui clôt notre top 5 des moments les plus enflammés de cette fantastique série (une nouvelle fois : pour l’instant !).

Les sapeurs-pompiers de la Fire Force de Tokyo ont encore bien des batailles à mener, alors ne manquez rien de la brûlante saison 2 actuellement diffusée en simulcast !

