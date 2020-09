L’Attaque des Titans Saison Finale le 6 décembre en simulcast !

Partager

SAISON FINALE

Préparez-vous pour la guerre la plus titanesque de tous les temps,

en simulcast à partir du 6 décembre !

Après trois saisons plus incroyables les unes que les autres, L’Attaque des Titans sera de retour dès le 6 décembre ! C’est l’excellent studio MAPPA (Banana Fish, Dororo, Yuri!!! On Ice, Terror in Resonance) qui reprend les rênes de l’animation. Et croyez-nous : vous n’êtes pas prêts pour ce que vous réserve cette Saison Finale !

©Hajime Isayama, KODANSHA/“ATTACK ON TITAN” The Final Season Production Committee. Licensed by Kodansha through Funimation® Productions, Ltd. All Rights Reserved.