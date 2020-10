Découvrez notre catalogue d'automne 2020 !

Partager

L'automne commence sur Wakanim avec une vague de nouvelles séries. Attention : nous avons battu notre record de simulcasts diffusés sur une saison !

L'Attaque des Titans Saison Finale

Après trois saisons plus incroyables les unes que les autres, L'Attaque des Titans fait son grand retour ! L'excellent studio Mappa (Banana Fish, Dororo, Yuri!!! On Ice, Terror in Resonance) reprend les rênes de l'animation pour la guerre la plus titanesque de tous les temps !

À partir du 6 décembre



Danmachi FAMILIA MYTH III

Le donjon voit naître une mystérieuse jeune fille, et c’est le début d’une nouvelle guerre entre les familles d’Orario... Découvrez la suite des aventures de Bell et Hestia !

Tous les vendredis à 18H30



Fire Force Saison 2 (Cour 2)

Pas de repos pour 8ème brigade de la Fire Force de Tokyo ! Les aventures de Shinra et ses compagnons continuent avec des combats plus épiques les uns que les autres...croyez-nous, ça va être le feu !

Tous les vendredis à 19H55



Haikyû !! To the Top (Cour 2)

Fin de la mi-temps pour la série culte de volley Haikyû !! Le match Karasuno VS Inarizaki reprend pour notre plus grand plaisir. Qui, des corbeaux ou des plus grands challengers se hissera au sommet des nationales ?

Tous les vendredis à 20H25



The Irregular at Magic High School: Visitor Arc

The Irregular at Magic High School reprend enfin avec une deuxième saison ! Une nouvelle élève rejoint l'école sous couvert d'un échange culturel... mais que cache-t-elle réellement ?

Tous les samedis à 19H



The Day I Became a God

"Dans trente jours, ce monde sera anéanti." Narukami Yôta profite de ses dernières vacances d'été avant la fac lorsqu'une prétendue déesse, Hina, apparaît devant lui et lui livre cette funeste prophétie... Ne manquez pas le nouvel anime original des créateurs de Charlotte et Angel Beats! !

Tous les samedis à 18H30



Higurashi: When They Cry - NEW

Au milieu d'une nature abondante, Hinamizawa est un village reclus paisible, beaucoup trop paisible. Maebara Keiichi, un nouvel arrivant, va vite découvrir que derrière les sourires de ses amies, et la quiétude de leur vie à la campagne, un danger terrible le menace...



Tous les jeudis à 17H30



Our Last Crusade or the Rise of a New World

Dans un monde ravagé par la guerre, un chevalier du royaume des sciences doit affronter la princesse-sorcière du royaume magique rival. Contre toute attente, les voilà qui tombent désespérément amoureux l’un de l’autre !



Tous les mercredis à 16H30



MAGATSU WAHRHEIT

La menace de la « lumière maléfique », une force capable de libérer des monstres féroces, pèse sur leur monde, et l'avenir de tout un empire repose entre leurs mains...

À partir du 13 octobre



By the Grace of the Gods

Après une vie de malheur, le voilà réincarné en maître des slimes ! C'est parti pour un isekai feeli good aux côtés d'un jeune garçon bien décidé à trouver le bonheur dans ce nouveau monde.

Tous les dimanches à 17H



Ikebukuro West Gate Park

Le jeune Makoto, un membre d’un gang ayant pour particularité de savoir garder son sang-froid, se retrouve au coeur d'un conflit dont les conséquences le dépassent totalement...

Tous les mardis à 15H



Akudama Drive

Dans un Japon sombre et futuriste, des malfaiteurs plus barrés les uns que les autres se faisant appeler Akudama ont bien l’intention de mettre la ville sens dessus dessous !

Tous les jeudis à 15H



Talentless Nana

Quelque part sur une île isolée se trouve une étrange académie. En effet, ceux qui fréquentent cet établissement sont dotés de super pouvoirs ! Alors qu'une nouvelle élève prétendant pouvoir lire dans les pensées des gens rejoint l'école, de mystérieux incidents prennent place...

Tous les dimanches à 15H30



Moriarty the Patriot

William, un jeune orphelin brillant et incroyablement charismatique, est reccueilli par les Moriarty. Encouragé par l'aîné de la famille, Albert, il décide de nettoyer la société de l'aristocratie qui l'exploite, et ce peu importe les moyens employés...

Tous les dimanches à 16H



The Gymnastics Samurai

Aragaki Shôtarô a consacré toute sa vie à la gymnastique. Alors que son coach et sa fille le poussent à prendre sa retraite, il fait une rencontre qui va venir bouleverser son destin... Plongez dans l'univers de la compétition gymnastique avec cette nouvelle création originale du studio de Yuri!!! on Ice !

Tous les samedis à 19H30



Adachi and Shimamura

Connues pour sécher régulièrement les cours, deux jeunes filles nommées Adachi et Shimamura voient leur vie s’entrelacer lorsqu’elles se croisent au deuxième étage du gymnase de leur lycée. C'est le début d'une grande amitié... mais également de sentiments qu'aucune d'entre-elles n'avait anticipé.

Tous les jeudis à 19H58



HYPNOSISMIC -Division Rap Battle- Rhyme Anima

Plongez dans un monde sans pitié, ravagé par des conflits qui se règlent à la dur... en battle de rap ! Montez le son et profitez, c'est le moment de tester votre flow !

Tous les vendredis à 18H30



Assault Lily BOUQUET

SHAFT (Madoka Magica, saga Monogatari) revient cet automne avec une nouvelle série ! Alors que de mystérieuses créatures géantes nommées "Huge" sont sur le point d'anéantir le monde, de jeunes filles s'entraînent pour devenir les prochaines sauveuses de l'humanité.

Tous les jeudis à 20H



Kuma Kuma Kuma Bear

La voilà coincée dans son jeu-vidéo préféré... en costume d'ours ! Vous allez craquer pour les aventures de cette héroïne aussi adorable qu'hilarante.

Tous les mercredis à 15H



Warlords of Sigrdrifa

Découvrez la nouvelle série du célèbre studio A-1 Pictures ! La fin du monde est proche, mais de jeunes pilotes dotées de super pouvoirs mènent la contre-attaque de l'humanité...



Tous les samedis à 18H



Maesetsu! Opening Act

Ces jeunes filles ne désirent rien d’autre que de se faire un nom en tant qu’humoristes professionnelles. Le monde ne les connaît pas encore, mais elles sont prêtes à prouver qu’elles peuvent faire rire n’importe qui !

Tous les dimanches à 17H30



A3! (Cour 2)

Montez sur les planches dans la suite de l'histoire de la compagnie Mankai !

Tous les lundis à 18H



