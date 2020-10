L’intégrale de Kids On the Slope est maintenant disponible sur Wakanim !

Partager

Kids On the Slope est dès à présent disponible en intégralité sur Wakanim !

L’été 1966 signe le début du changement pour Kaoru Nishimi, lycéen en classe de première. À cause du travail de son père, il quitte sa ville natale pour s’installer chez des parents de Kyushu. Adepte de piano et de musique classique, Kaoru était jusqu’alors un adolescent plutôt réservé, voire asocial. Mais son entrée au lycée Higashi lui donne un second souffle. Là-bas, il fait la rencontre de Sentarou Kawabuchi, un de ses camarades de classe réputé pour être le bad boy de l’établissement. Il est l’exact opposé de Kaoru : bagarreur, extraverti, sans le sou, fan de jazz…

Rien ne les prédestinait à devenir amis, jusqu’à ce que Sentarou défie notre pianiste classique de s’essayer aux joies du jazz !





Une équipe de production qui promet



Kids On the Slope est une adaptation du manga de Yuki Kodama. À la réalisation, on retrouve Shinichiro Watanabe, le réalisateur des superbes Samuraï Champloo et Cowboy Bebop. Les chara-design sont conçus par Nobuteru Yuki (Orange et Star Blazers: Space Battleship Yamato 2199) et la musique est composée par Yoko Kanno (Cowboy Bebop, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Space Dandy).

Pourquoi on recommande ?



Parce que les musiques sont géniales (ce qui est tout de même primordial pour un anime du genre), l’animation déjantée, le tout avec un super scénario. Les personnages principaux bénéficient également d’un développement narratif intéressant et surtout, le thème du jazz est très bien exploité grâce à un retour dans le passé qui nous fait complètement rêver ! Grandiose.

© Yuki Kodama, Shogakukan / KIDS ON THE SLOPE Committee