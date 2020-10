Log Horizon - la saison 3 en exclusivité sur Wakanim !

Partager

Cet hiver, la saison 3 du succès planétaire Log Horizon arrive en exclusivité sur Wakanim !

Les deux premières saisons de Log Horizon, suivant les aventures de milliers de joueurs coincés dans un jeu vidéo, ont rencontré un succès incroyable dès leur sortie en 2013. Après presque 6 ans d’attente, nous sommes donc fiers d’annoncer le grand retour de la série ! Log Horizon: Destruction of the Round Table sera diffusée cet hiver en exclusivité sur Wakanim.

Retrouvez Shiroe et ses compagnons, Akasuki et Nyanta, pour un nouveau chapitre de leur histoire au coeur de l’Elder Tale, ce jeu MMO populaire devenu réalité. Alors que les héros y ont bâti une nouvelle société et rétabli la paix, un nouveau danger les guette.

Dans cette troisième saison tant attendue, les tensions augmentent entre les guildes, et Shiroe doit faire face à une crise sans précédent, qui menace même la Table Ronde, l’ultime symbole de l’unité des aventuriers…

Côté staff, c’est toujours le studio DEEN aux commandes, ainsi que le célèbre réalisateur Shinji Ishihira, à qui l'on doit les adaptations de Edens Zero, Fairy Tail, et plus récemment de la très bonne surprise de la saison d’automne, Talentless Nana, actuellement en simulcast sur Wakanim.

Découvrez le trailer !







© Mamare Touno・KADOKAWA/LHP