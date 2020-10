Interview avec Kenichiro Suehiro, le compositeur de la bande originale de Fire Force !

Partager

Interview de Funimation

Réalisée le 17 août 2020

Traduite de l'anglais par Marine Crouzat

Pour la sortie du Cour 2 de la saison 2 de Fire Force, nos collègues de chez Funimation vous ont dégoté une interview avec le compositeur de la bande originale de Fire Force, Kenichiro Suehiro ! Il dévoile son processus créatif, la façon dont il travaille les scènes de combat les plus intenses, et plus encore !

Tout d’abord, quelle a été votre réaction lorsque vous avez été sélectionné pour composer les musiques de la première saison ? Kensuke Tateishi, le producteur de Fire Force, a révélé avoir eu vivement envie de travailler avec vous et nous a confié que son souhait s’était réalisé.

Suehiro : C’est agréable à entendre. Derrière l’univers sombre et fantastique de Fire Force, il y a tout un processus créatif impressionnant. M. Tateishi m’a dit qu’il voulait une ambiance musicale qui mette en valeur cet univers. Personnellement, les musiques épiques sont mes favorites et ce style convient parfaitement à l’histoire et à la philosophie de l’oeuvre originale, donc je suis vraiment ravi d’avoir été sélectionné pour ce poste.

Quand vous avez lu le manga original, qu’est ce qui vous a séduit ?

Suehiro : Je peux résumer ça en deux mot : “Intéressant !” et “Cool !”. J’ai été touché/transporté dès le début de l’histoire, et je me suis vraiment épris du manga au fil de ma lecture. Alors que l’on est au coeur de la 8e brigade spéciale, le mystère entourant la combustion spontanée se révèle petit à petit, en même temps que les personnages. De plus, le design est superbe, ce que reflètent les détails des vêtements et des décors. Tout était captivant.

Lorsque vous lisiez le manga, aviez-vous déjà des idées en tête pour la musique de l’anime ?

Suehiro : Quelques-unes, oui. J’imaginais mettre l’accent sur les scènes d’action, qui sont l’une des forces de la série. Je me disais que j’aimerais créer des musiques qui renforceraient la dynamique des combats, tout en intensifiant l’histoire.

Vous êtes à l’origine de nombreuses compositions à succès, comme la bande originale de l’anime Les Brigades immunitaires ou du drama We married as a job. Lors de la composition des musiques de Fire Force, avez-vous mis à contribution vos précédentes expériences ?

Suehiro : Après avoir travaillé sur un certain nombre d’autres productions, j’ai développé un sens de la distance et de la résonance entre la musique et la scène.

Qu’entendez-vous par la distance et la résonance entre la musique et la scène ?

Suehiro : Par exemple, l'univers de Fire Force est extrêmement vaste. On sent que la philosophie et le contexte historique de la série s’accordent bien avec un orchestre. Mais d’un autre côté, les dialogues des personnages aux caractéristiques toutes aussi diverses que marquées, la tension présente dans les scènes et les combats, entre autres, se prêtent mieux au ton de la musique assistée par ordinateur ou des boucles musicales.

Le design unique de l’équipement des brigades spéciales et l’impression qui s’en dégage va mieux avec un son numérique, plus irrégulier.

Je vois. Vous avez raison, j’avais l’impression que les thèmes musicaux de la série employaient une large gamme de genres musicaux, de l’orchestre à des choses un peu plus funky. C’était donc dans votre intention.

À quel stade de la composition avez vous réussi à avoir une vue d’ensemble de la bande originale ?

Suehiro : Sûrement au moment où le thème principal a été achevé.

La première fois que le thème principal de Fire Force passe, c’est dans le premier épisode de la saison 1, quand Shinra se rend sur les lieux de sa première mission en tant que soldat de la Fire Force. L’ambiance de ce thème parvient parfaitement à retranscrire les émotions de Shinra, entre le combat et ses souvenirs amers, ce qui donne une scène très poignante.

Suehiro : Merci beaucoup. Cependant, j’ai eu du mal à trouver un motif (la plus petite unité composant une mélodie) satisfaisant pour le début du thème musical. Ça a vraiment été la croix et la bannière. Mais, si ce thème a su retranscrire la détermination, les actions et l’état d’esprit du héros, ça valait la peine de travailler autant (rit).

Lorsque vous avez créé les musique pour l’anime, avez-vous trouvé de l’inspiration ailleurs que dans le manga original ?

Suehiro : Oui, j’ai été inspiré par l’auteur du manga, Ohkubo. C’est aussi un grand passionné de musique. Lorsque nous nous organisions, j’ai pu lui demandé quelle était sa musique préférée et ce qu’il aimait écouter pendant qu’il dessinait le manga. Ça m’a donné beaucoup d'idées, c’était terriblement instructif.

Donc vous avez pu échanger avec Ohkubo sur ce sujet ?

Suehiro : Oui, et il m'a donné beaucoup d'idées, ainsi que le réalisateur Yase, le directeur son Aketagawa et les autres producteurs qui m'ont aidé à comprendre la façon dont le monde du manga était construit, et comment l’incorporer dans la musique. Une fois le motif du thème principal trouvé, tout s’est bien passé.

Lors de la composition de la bande originale, sur quoi vous êtes vous concentré, hormis le thème principal ?

Suehiro : Les scènes d’action et, bien sûr, les scènes précédent l’action sont très importantes dans la série. Pour ces scènes, j’ai donc à la fois intensifié les parties orchestrales et les parties plus numériques. Pour les autres scènes, j’ai centré la musique sur de la house, de l’électro, du breakbeat et d’autres genres similaires. Pour résumer, je suis parti sur une atmosphère alliant orchestre et numérique.

La série comporte beaucoup de dialogues et une grande partie de la bande originale a dû s’adapter à leur rythme. Comment concevez-vous de telles scènes d’un point de vue musical ?

Suehiro : Tout d’abord, il est évident que la musique de fond est utilisée comme un support des dialogues, donc j’écris ces morceaux en gardant cela en tête. Alors que la série a des scènes d’action intenses, les scènes du quotidien ont aussi une atmosphère spéciale, irréelle. Il y a aussi beaucoup d’échanges qui vont du tac au tac entre les personnages.

J’utilise des éléments de breakbeat, de house et d’électro pour créer la musique de ce genre de scènes. Il est plus facile de les concevoir comme des morceaux qui jouent avec le rythme, plutôt qu’avec des mélodies. Ces musiques sont conçues pour ne pas gêner le dialogue.

Il est vrai que les scènes quotidiennes sont accompagnées de musiques sans même qu’on ait conscience de la mélodie. Cela crée un contraste direct avec les scènes de combat.

Suehiro : Oui, d’un autre côté, j’ai créé un “devilbeat” personnalisé pour les scènes d’action de Shinra, pour lesquelles je n’utilise pas l’orchestre et me repose plutôt sur la musique électronique. Cela s’accorde bien avec ses combats, encore mieux que ce que je pensais.

Donc, si les scènes de combat de Shinra ont un ton différent des autres, cela se doit à l’influence de la musique utilisée. Y-a-til d’autres singularités cachées dans ces thèmes ?

Suehiro : Il y en a beaucoup. La particularité qu’on remarque le plus facilement se trouve dans l’épisode 1 : dans les scènes où la Matchbox est déployée, celle où Shinra se porte volontaire pour sa première mission en tant que soldat, dans la scène de combat avec la femme du directeur de la ferronnerie et, plus tard, dans la scène épilogue.

Dans chacune d’entre elles, le motif du thème principal, que j’ai mentionné plus tôt, est utilisé dans la musique. Si vous écoutez attentivement, vous pourrez entendre la même mélodie ça et là. J’espère que vous vous amuserez à les écouter.

Après vous avoir entendu, il est clair que la passion que vous mettez dans votre musique élève encore plus la narration. En regardant la première saison, à sa sortie, avez-vous senti l’impact de votre musique ?

Suehiro : Quand j’ai entendu le thème principal, dans l’épisode 1, lorsque Shinra prend la décision de se battre, ça a touché ma corde sensible. J’ai senti qu’avec ma musique, j’étais réellement en mesure d’accentuer l'intensité de la scène d’action et de la narration.

L'harmonie de la musique dans l'épisode 23 pendant le combat entre Sho et Shinra en fait également une de mes scènes préférées.

Y’aura-t-il des changements dans la bande originale de la deuxième saison ?

Suehiro : Dans la deuxième saison, je joue avec le motif du thème principal que j’avais préparé pour la saison 1 et je le retravaille pour les scènes de combat. Elles seront plus profondes, plus graves, car elles seront représentatives d’une approche propre à chaque personnage.

Le thème principal va donc être relooké !

Suehiro : Eh oui. Si j’utilise des termes musicaux, il y aura de du brostep, de la big room et d’autres genres dansants, mais aussi du métal et des bandes sons orchestrales au coeur des musiques de combat. Pour les autres morceaux, je vais puiser dans les musiques de la première saison et créer quelque chose de nouveau pour chaque situation.

La musique continue d’évoluer alors que nous commençons la deuxième saison, donc j’espère que vous allez l’apprécier !