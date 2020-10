Les héroïnes qui ont marqué DanMachi !

Partager

La saison 3 de DanMachi vient de sortir ! Souvent considéré comme un des meilleurs anime fantasy, la série révèle des personnages bien construits, avec un héros très attachant, qui n’a de cesse de soutenir les héroïnes.

Est-il possible de trouver l'amour dans un donjon ?



La ville d’Orario accueille les aventuriers du monde entier qui, avec le soutien de leurs dieux protecteurs, tentent leur chance dans son immense donjon, où des monstres les attendent à chaque étage.

Nous suivons Bell Cranel, le seul membre de la famille de la déesse Hestia. Malgré ses faibles capacités, il décide lui aussi de partir à l'aventure dans le donjon, en quête d’amour et de gloire. Alors qu’un minotaure tente de le tuer, Aiz Wallenstein, une belle aventurière, lui porte secours. Bell en tombe immédiatement amoureux ! Il se promet alors de devenir le meilleur aventurier pour la retrouver.

Rattrapez votre retard !

Bell a une mauvaise manie : se mettre dans le pétrin pour sauver des jeunes filles !



Après son sauvetage par Aiz Wallenstein, Bell n’a de cesse de rendre ce qu’il a reçu. Il met sa force au service d’autrui et chaque saison est vouée à aider un personnage. Ainsi, sa spécialité devient malgré lui celle de venir en aide à des jeunes filles !

Malgré lui ? Pas tout à fait, puisque, plus jeune, le grand-père de Bell lui rappelait sans cesse qu’un aventurier doit rencontrer des filles dans le donjon : “Tu sauves une aventurière d’un monstre affreux, elle te remercie et vous vous rapprochez ! C’est ça le mieux, quand on est un aventurier !” Ces paroles sont devenues le maître-mot de Bell et ce qui guide ses aventures !

Les sauver, il s’en charge, donc, mais pour se rapprocher, c’est une autre histoire ! Naïf et fidèle à ses principes comme il est, Bell n’a d’yeux que pour Aiz.

Trois héroïnes marquent donc chacune des trois saisons de DanMachi !

Dans la première saison, alors qu’il multiplie les efforts et les quêtes pour atteindre le niveau d’Aiz, Bell se fait aborder par Lili. Maltraitée au sein de la Familia du dieu Soma, Lili est une petite fille torturée qui déteste les aventuriers. Elle propose à Bell de devenir sa porteuse et prévoit en réalité de lui tendre un piège dans le donjon. Malgré tout, Bell va lui faire confiance, tenter de l’adoucir et de la sauver.

Naît alors entre les deux personnages une relation complexe, entre celui qui veut porter secours et celle qui ne pense pas mériter d’être sauvée.

Bell rencontre Haruhime alors qu’il est de passage dans le quartier des plaisirs d’Orario, durant la saison 2. Haruhime est une prostituée retenue prisonnière par la Familia de la déesse Ishtar. Apprenant qu’elle est retenue contre son gré, Bell et ses compagnons vont tout faire pour la sauver.

Cette saison ouvre le débat sur la façon dont les prostituées sont sans cesse discréditées et ternies dans la mythologie ou la littérature. Déshonorées, elle ne mériteraient pas d’être sauvées par le héros. Bercée par les récits classiques, Haruhime a donc perdu tout espoir d’être secourue, mais Bell va tout de même tenter de lui rendre sa liberté.

Ce que réserve la saison 3…



Dans cette nouvelle saison tant attendue, Bell rencontre un monstre doué de parole, à la fois pourchassé des humains et de ses semblables. Une fois n’est pas coutume, il ne peut pas s’empêcher de lui prêter main-forte et recueille donc la jeune Vouivre, nommée Wyne.

Mais Bell a mis les pieds dans une affaire bien plus complexe qu’il ne le pensait et se retrouve sans le savoir au coeur d’une guerre.

©Fujino Omori-SB Creative Corp./Danmachi3 Project