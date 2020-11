Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Le film : Le train de l'infini, prochainement au cinéma !

Partager

Le train de l’infini est en route pour les cinémas en Europe !



Préparez-vous pour notre plus grande sortie cinéma de tous les temps ! Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Le film : Le train de l'infini sera disponible sur grand écran non seulement en France, mais également en Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Finlande, Suède, Danemark, Norvège et Islande.

Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement de récupération au domaine des papillons et embarque à présent en vue de sa prochaine mission à bord du train de l'infini, d'où quarante personnes ont disparu en peu de temps.

Tanjirô et Nezuko, accompagnés de Zen'itsu et Inosuke, s'allient à l'un des plus puissants épéistes de l'armée des pourfendeurs de démons, le Pilier de la Flamme Kyôjurô Rengoku, afin de contrer le démon qui a engagé le train de l'Infini sur une voie funeste..

