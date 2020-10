Frissons garantis pour Halloween !

Partager

Halloween approche… Ça tombe bien, nos amis japonais sont plutôt doués pour nous faire peur ! Passez une nuit terrifiante avec notre sélection.

1. Higurashi: When They Cry - GOU

Ne vous y trompez pas ! Malgré ses chara-design charmants, Higurashi, c’est l’anime d’horreur de la saison !

Maebara Keiichi vient d’emménager à Hinamizawa, un village perdu au milieu de nul part. Alors qu’il apprécie son quotidien et ses nouveaux amis, des choses commencent à lui sembler étranges... Il découvre que d’inquiétantes rumeurs de meurtres et d’accidents entourent le village. S’en suit une enquête pour découvrir le lourd secret que cachent Hinamizawa et ses habitants.

Pour les fans de la première heure, vous le savez, on ne pouvait pas parler d’horreur sans évoquer Higurashi. C’est LA série qui nous scotche à l’écran. L’anime joue avec nos attentes et laisse planer le doute, tout en révélant des scènes cauchemardesques. On vous promet du sang, du mystère et des meurtres.

Ça tombe bien, le cinquième épisode vient de sortir !

2. The Promised Neverland

Méfiez-vous des apparences...

Gracefield House est un orphelinat où s’épanouissent trente-huit frères et sœurs, élevés par Maman. Cependant, celle qu’ils aiment comme leur mère n’est pas leur vraie maman. Les enfants qui vivent tous ensemble dans ce lieu ne sont pas vraiment frères et sœurs. Et leur charmant quotidien va brutalement prendre fin… On ne vous en dit pas plus, ce serait bête de vous gâcher la surprise !

The Promised Neverland, c’est un thriller surnaturel qui joue avec le spectateur. Les personnages agissent tout en étant surveillés en permanence. Ils ne doivent pas se faire prendre, et ça, ça fait monter une tension crispante au fur et à mesure de la série.

L’intrigue nous trompe, nous cache des choses, bref, on a rarement vu plus angoissant !

Pour (re)découvrir cette pépite, c’est ici :

3. Tokyo Ghoul

Tokyo Ghoul est un anime à l'atmosphère sombre, entre un héros tourmenté et des créatures terrifiantes...

Ken Kaneki est un étudiant timide et sans histoire, jusqu’au jour où il se fait attaquer par une goule, un monstre se nourrissant de chair humaine. Mortellement blessé, il survit grâce à la greffe des organes de son agresseur… Mais il commence peu à peu à ressentir de l’appétit envers d’autres humains. Devenu un hybride mi-humain, mi-goule, Kaneki va devoir dissimuler sa nouvelle nature à son entourage tout en luttant contre ses pulsions cannibales.

Cet anime nous entraîne dans la descente aux enfers de Ken Kaneki, devenu un monstre et se haïssant pour cela. Mais la clé de l’horreur dans cet anime, ce sont les goules. Ces monstres cannibales aux yeux rouges sont sans pitié et nous plongent dans des scènes macabres.

Si vous cherchiez une bonne raison de commencer Tokyo Ghoul (très en retard, mais on ne vous en veut pas), c’est le moment !

4. King's Game: "The Animation"

Du sang, du sang et... du sang !

Kanazawa Nobuaki est le nouvel élève d’une classe de 32 étudiants, mais son passé l’empêche de se lier d’amitié avec ses nouveaux camarades.

Tout bascule le jour où les élèves reçoivent un message du « roi ». Il contient un ordre à exécuter, sous peine de mourir. Personne ne le prend au sérieux, excepté Nobuaki, qui sait que le terrible jeu de la mort vient de recommencer.

Un peu comme la saga Destination Finale, l’intrigue de King’s Game n’est qu’un prétexte. Le vrai objectif, c’est de se faire peur avec des scènes sanglantes.

Des morts violentes et des effusions de sang, on a rien trouvé de plus adéquat pour Halloween ! L’anime ravira les amateurs de gore, mais passez votre chemin si vous voulez plus de subtilité.

Découvrez le jeu de la mort :

5. Moriarty the Patriot

Passez Halloween avec le seigneur du crime...

Cette fois-ci, on oublie le surnaturel et on fait un bond dans le passé. Retour au 19e siècle, en Angleterre. Malgré le progrès et le développement technologique, le système de classes en place depuis des siècles reste inchangé : les riches abusent de leurs privilèges tandis que les pauvres meurent de faim.

Au milieu de tout cela, William James Moriarty a soif de justice. Afin de détruire le système de classe, il va mener deux existences : celle du comte Moriarty et celle d’un meurtrier sans pitié.

Cet anime ouvre la porte à ce qu’il y a de plus sombre dans la psychologie humaine. D’un côté, il y a les nobles, avec leurs crimes et moeurs immondes ; de l’autre, il y a Moriarty, un héros froid et calculateur, pour qui rendre justice rime avec exécution violente. Partout où l’on regarde, il y a du vice et du sang.

L’atmosphère est sinistre, les décors sont sombres et gothiques. Avec tout cela, on obtient un anime inquiétant, qui nous rappelle que les vrais monstres, ce sont surement les hommes.

Découvrez Moriarty the Patriot :

Vous en voulez plus ? Rendez-vous dans la catégorie Horreur de notre catalogue :

Et n’oubliez pas de nous dire en commentaire ce que vous allez regarder pour Halloween !