The Irregular at Magic High School, toujours plus d’action  !

Partager

On l’attendait avec impatience et la voilà ! La saison 2 de The Irregular at Magic High School est sortie le 3 octobre dernier. L’occasion de refaire le point sur une série phare du catalogue Wakanim.

2095. Tatsuya et Miyuki, deux frère et soeur, étudient dans une école de magie japonaise. Miyuki est reconnue comme une magicienne puissante, une “Bloom”, tandis que Tatsuya est un “Weeds” et donc considéré comme médiocre. Leur arrivée au lycée va bouleverser les mentalités et plusieurs incidents vont agiter l’année scolaire...

Que réserve la saison 2 ?





Grâce à un échange universitaire, une jeune américaine nommée Angelina est transférée dans le lycée de Tatsuya et Miyuki. Mais la nouvelle étudiante n’est pas venue au Japon pour un échange culturel et compte bien tenir Tatsuya à l’oeil.

L’histoire se déroule dans un monde futuriste où Tatsuya, le personnage principal, est un magicien et ingénieur redoutable en manque de reconnaissance. Il résout tous les problèmes et combat l’injustice, souvent par la violence, ce qui donne lieu à des combats épiques.

Mais est-ce que c’est juste l’histoire d’un héros surpuissant qui bat tous ses ennemis ?

Tout tourne autour de Tatsuya, qui est surpuissant et ce, dès l’épisode 1 : à la fois ingénieur, expert en arts martiaux et détenteur de magies uniques, on comprend mal comment il a pu être relégué aux nuls de l’école.

Mais c’est aussi un personnage froid, qui ne sourit jamais et est totalement insensible aux avances des filles de son entourage. La seule personne pouvant briser cette indifférence est Miyuki, sa soeur, qui est obsédée par son grand-frère. On s’éloigne donc du héros de shonen classique, qui a le sang chaud et crie vengeance. Cela donne lieu à des scènes amusantes et absurdes.

Attendez-vous à quelques surprises ! Plus on avance, plus l’intrigue gagne en profondeur.





Tatsuya est un personnage très fort et cela vaut aussi pour les autres Weeds. Pourtant, il est considéré comme un cancre et doit constamment prouver sa valeur aux autres élèves. Les rapports entre élèves cachent une critique du système d’évaluation normalisé de l’école, qui brise l’individualité et juge selon des règles arbitraires. L’anime propose une jolie réflexion sur le jugement et la tolérance.

Le système de magie apporte beaucoup à l'intrigue. Il est basé sur une maîtrise des pouvoirs mais aussi du matériel, permettant de tirer le maximum des capacités magiques. À cela s’ajoutent des techniques de combat traditionnelles, comme les arts martiaux. Toutes ces variantes donnent lieu à des stratégies approfondies et, bien que Tetsuya détienne toujours la solution, l’action en devient imprévisible.

De plus, l'intrigue se complexifie au fur et à mesure, faisant entrer en jeu une dimension politique très intéressante et des échanges profonds entre les personnages.

The Irregular at Magic High School, c’est tous les samedis à 18h :



Décrouvrez le trailer!

©2019 Tsutomu Sato/KADOKAWA CORPORATION/MAGIC HIGH SCHOOL 2 COMMITTEE