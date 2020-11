The Day I Became a God en VF, bientôt disponible sur Wakanim

Partager





The Day I Became a God, disponible en simuldub VF pour les abonnés VIP à partir du 14 novembre !

Découvrez la série The Day I Became a God doublée en français en exclusivité sur Wakanim ! Les 4 premiers épisodes seront disponibles dès le 14 novembre, puis vous pourrez regarder un nouvel épisode en simuldub VF par semaine.

Et s’il restait 30 jours avant la fin du monde ?





Narukami Yôta coulait des jours tranquilles lorsqu'une prétendue déesse omnisciente, Hina, est apparue devant lui et a livré une funeste prophétie : "Dans trente jours, ce monde sera anéanti." D'abord perplexe, Yôta est vite convaincu par les dons divins d’Hina, qui lui accorde une faveur : elle va l’aider à séduire son amie d’enfance, dont il est amoureux. La fin du monde approche et l’été s’annonce… mouvementé !

The Day I Became a God est une série portée par Yôta et Hina, qui forment un duo loufoque. Alliant douceur et absurde, les épisodes sont bien rythmés et passent beaucoup trop vite !

La série est écrite par Jun Maeda et réalisée par le studio P.A. Works, à qui l’on doit notamment Angel Beats! et Charlotte. Cet anime promet donc des émotions intenses ! Préparez vos mouchoirs, juste au cas où...

Découvrez le trailer !

Si un dieu omniscient pouvait réaliser l’un de vos souhaits, que lui demanderiez-vous ?

©VISUAL ARTS / Key / Kamisama Project